El gesto de Rufina Cabré que confirma el romance de la China Suarez y Mauro Icardi

Mientras la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue más latente que nunca y una persona del círculo íntimo de la China Suárez movió una pieza que dejó atónitos a todos. Los rumores indican que el futbolista y la actriz avanzan sin frenos en su relación.

Días atrás, la Bad Bitch filtró las conversaciones que tuvo con el delantero del Galatasaray, en las que el joven defenestró a la ex Casi Ángeles: "Moncha" y "la mas fácil de Argentina", fueron los calificativos que utilizó en aquel momento donde trataba de reconquistar a su mujer. Lejos de impedir el nuevo noviazgo, estos mensajes no hicieron más que ruido mediático.

Si bien la China Suárez y Mauro Icardi no se muestran juntos, dejan pistas para ser descubiertos

En este contexto, la China y Mauro fueron vistos haciendo compras navideñas, así como compartiendo un almuerzo en un reconocido local de comida rápida al que accedieron por el autoservicio. Además, a través de distintas imágenes publicadas en las redes sociales, se supo que los hijos de ambos ya se conocen.

La influencer y periodista Juariu fue quien se encargó de buscar pistas que demuestran que Icardi llevó a sus hijas, Franchesca e Isabella a lo de la China: unas rejas blancas, el vestido de una de las nenas y una de las menores de espalda demostraron que el vínculo crece a pasos agigantados.

Rufina Cabré comenzó a seguir en Instagram a Mauro Icardi

En las últimas horas, trascendió el gesto que tuvo Rufina Cabré, hija de la China Suárez fruto de su relación con Nicolás Cabré. La pequeña de 10 años, sorprendió al comenzar a seguir al futbolista en Instagram, gesto que fue interpretado como una muestra de aprobación hacia el nuevo vínculo de su madre, además de confirmar que ya lo conocía personalmente.

Si bien Mauro Icardi no devolvió el follow, desde su entorno más cercano trascendió que mantiene una buena relación con Rufina, Magnolia y Amancio: los tres hijos de la China Suárez; esto no sorprendió en el mundo de la farándula, ya que ocurrió lo mismo con los hijos de Wanda Nara: cuando el joven comenzó su relación con la conductora de Bake Off, no dudó en ocupar con gran facilidad el rol de padre.