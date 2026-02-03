Preocupación por la salud de Peter Lanzani: el actor fue internado de urgencia

Peter Lanzani, famoso por sus papeles en Casi Ángeles y la aclamada película Argentina, 1985, sorprendió a todos con la noticia sobre su salud. Es que tuvo que ser internado de urgencia tras sufrir una descompensación en su hogar.

Según trascendió, el actor llegó al Sanatorio de Colegiales acompañado por su pareja Leila Ceballos y en silla de ruedas, lo que generó gran preocupación entre sus fanáticos y el mundo del espectáculo.

Lanzani junto a Francella en Argentina, 1985

Según informó Pepe Ochoa en LAM, Peter empezó a sentirse mal durante la mañana y su estado se agravó rápidamente. " A la mañana estaba bien, pero luego se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio ", detalló el periodista.

Al llegar al centro médico, fue sometido a una serie de estudios para descartar posibles complicaciones graves. Es así como Ochoa informó que tuvieron que ponerlo en una silla de ruedas, sacarle sangre y además realizarle estudios para descartar cualquier complicación.

Peter Lanzani

Aunque en un principio se temió que pudiera tratarse de una apendicitis, los médicos descartaron esta posibilidad. Según los últimos informes, el cuadro estaría relacionado con una infección que inicialmente no cedía debido a la fiebre alta.

Por ahora, el actor permanece en observación mientras los especialistas evalúan si será necesario realizar alguna intervención quirúrgica. "Verán si eventualmente tienen que operarlo o no ", aclaró Ochoa.

Peter Lanzani

Por fortuna, los médicos aseguran que su estado está controlado y no representa un riesgo grave. Aún así, la noticia ha generado una ola de preocupación y apoyo en redes sociales por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico. Desde aquí, le deseamos a Peter Lanzani una pronta recuperación.

La última aparición de Lanzani en los medios

El cambio de look reciente de Lanzani, que sorprendió a sus seguidores al cortarse el cabello y dejar atrás su barba tupida, había estado relacionado con su protagónico en la obra teatral El emperador de Gynt. Sin embargo, esta transformación también trajo consigo reflexiones personales sobre cómo los prejuicios y comentarios externos pueden afectar emocionalmente.

Peter Lanzani: "Duele que me tilden de sucio o de linyera". Mirá la entrevista completa de Sebastián Soldano en https://t.co/z0IRfs7lGF pic.twitter.com/dr0TDUIq8H — infobae (@infobae) September 1, 2025

Hace tan solo unos días, Peter Lanzani compartía cómo los comentarios sobre su apariencia física lo habían afectado profundamente. En una entrevista con Infobae, confesó: "A mí me han tildado de todo, desde sucio, de linyera, y he sido desde un zurdo de izquierda asqueroso hasta un facho de derecha. Hiere. Somos, por sobre todas las cosas, seres sensibles. Por más que hay gente que se haga la dura, las balas pasan, claro que duele".