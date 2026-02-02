Julieta Díaz y la discapacidad de su hija: "Lo llevo adelante con mucho amor, aunque también me cuesta"

La actriz Julieta Díaz lleva más de 30 años de trayectoria y de fama entre un público que la elige por su talento, y muchas veces por el compromiso que muestra ante ciertas causas. La consciencia es casi un elemento más del producto que construye con la gente que la elige en cine, teatro y televisión. En los últimos días se animó a hablar con claridad de un problema que la toca directamente y que está en el centro de la escena política desde que gobierna Javier Milei: la discapacidad.

El caso la toca a ella de una forma muy particular, ya que su hija Elena Antonia, que nació en 2014, padece una parálisis cerebral leve producto de un hipoxia que atravesó durante el parto y que dejó algunas secuelas, como las que se manifestaron cuando cumplió seis años y pasó por una epilepsia secundaria, que complejizó su caso. Con el paso del tiempo, la situación se estabilizó, pero el caso peso en un contexto donde la discapacidad parece más un negocio de privados que una responsabilidad de un Estado presente.

Elena Antonia, la hija de la actriz Julieta Díaz.

"Lo llevo adelante con mucho amor, aunque también me cuesta", reconoció Díaz ante Puro Show por El Trece. "Uno sabe lo que duele saber que tu hijo no puede un montón de cosas. No hace falta ser madre para entender lo que se vive en esta situación, sabiendo que un hijo no tiene las mismas oportunidades que los demás", añadió la actriz.

A la figura del mundo del espectáculo la realidad económica no le es tan esquiva como a otros sectores más carenciados que tienen que afrontar la desidia de la gestión política libertaria, que todavía no dio explicaciones acerca del 3% de coimas del sector que se le atribuye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Al mismo tiempo, tener un mejor lugar en lo económico no cura todo el dolor que genera en ella lo que atraviesa Elena.

Julieta Díaz y su hija Elena Antonia.

"Lo hablaba con una amiga que también tiene una hija discapacitada, sobre lo difícil que es ver a la persona. La discapacidad a veces es muy invasiva, por momentos sólo podés ver eso y lo que falta. Hay que trabajar mucho porque lo importante es verla a ella, entender que es una persona que entre muchas otras cosas, tiene una discapacidad", reveló Díaz. "Tenés que entender que la discapacidad la tiene tu hijo y que quien más la sufre, es él", agregó enseguida.

Mientras tanto, la carrera profesional de Julieta sigue su curso. Bajo la dirección de Adrián Suar, protagoniza Las Hijas en el Paseo La Plaza, junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil, con quien Elena está fascinada. "Ella viene todo el tiempo a verme al teatro", remarcó Díaz, orgullosa de lo que ha formado contra viento y marea.