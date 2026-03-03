Rating, cuernos y munición pesada: "El marido de Yanina Latorre se está garch...a una mendocina"

03 Marzo de 2026 09:48
La televisión de espectáculos volvió a demostrar que el rating no se mide solo en números: también se mide en escándalos. Todo empezó cuando Pepe Ochoa, mirando el minuto a minuto, marcó la amplia ventaja que estaba sacando Sálvese quien pueda sobre la edición nocturna de Puro Show. Sin filtro, disparó: "Yanina se está garch... a Puro Show". La frase encendió la mecha. Harta de las chicanas de rating, Fernanda Iglesias salió con los tapones de punta y respondió con un misil directo al corazón de su enemiga histórica, Yanina Latorre: "Y su marido se está garch... a una mendocina".
No es la primera vez que Iglesias apela a las supuestas infidelidades de Diego Latorre para intentar descolocar a Yanina. Pero del otro lado sólo le devuelven golpes todavía más filosos, fiel al estilo de Yanina. Esta vez, sin embargo, el contraataque no vino de los Latorre sino de las redes. Entre comentarios que la tildaban de resentida, apareció la productora conocida como Krocita, quien reflexionó: "Igual lo de Fernanda ya es de estudio. No supera los cuernos y quiere verlos en todos lados. Existan o no, es algo en lo que los terceros deberían mantenerse al margen. Fuiste cornuda! Ok. Que cada familia los maneje como se les cante".
La respuesta de Iglesias fue inmediata: "¿Que no supero qué? Bebita, cuando sepas ALGO de mi vida, hablá. Si no, el decorado se calla". Krocita retrucó: "Fernanda, lo único que dije fue lo que vos te encargaste de gritar. Me importa cero tu vida privada, solo que vos le das tanto protagonismo que la divulgas. El comentario pedorro de la supuesta mendocina también. Por ende, se puede opinar". Lejos de calmarse, Iglesias remató: "Debo haber aprendido de vos los comentarios pedorros. Te creés mil y sos una pobre mina que ni nombre propio tiene. Hablá con Pablo Nieto (NDR su ex marido) y preguntale si lo superé o no. Andá a la fuente a ver si te sale hacer periodismo".
Mientras tanto, Ochoa sumó leña al fuego con una respuesta seca a la chicana: "Ni medio argumento. Por eso tira esta. ¿qué tendrá que ver, no?". Y la reacción de Yanina todavía está pendiente. Pero si algo demostró en los últimos meses es que no le teme al pasado. Semanas atrás, casi como anticipando que un nuevo escándalo podía estallar, Yanina visitó Intrusos y sorprendió a todos con una confesión inesperada: también le fue infiel a Diego: "Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie".
Y fue más allá: "Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie". Luego aclaró que sí lo sabía: "Me descubrió, se lo contó una 'conchuda' amiga mía en ese momento. Yo no era famosa, no trabajaba en la tele". Con ironía, remató: "Por eso les digo, para que no me tengan tanta pena de cornuda, ahora díganle cornudo a él".
El recuerdo inevitable es el affaire entre Diego Latorre y Natacha Jaitt en 2017, un escándalo que explotó en redes, generó denuncias y marcó para siempre a la pareja mediática. Durante años, Yanina habló del tema entre lágrimas. Hoy, en cambio, lo resignifica. "A los 30 años de matrimonio son otras cosas las que te planteás. Para mí, la lealtad va por otro lado. Son cosas distintas la deslealtad y la infidelidad", sostuvo. "No creo en la fidelidad", añadió. Y continuó: "No digo que tengo una pareja abierta, pero uno elige qué perdonar y qué no". Y cerró con una definición tajante: "Yo elijo vivir con Diego, me gusta vivir y compartir con él. Es mi compañero de vida, mi todo".