Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: se adelantó el parto

Oriana Sabatini siempre fue una soñadora despierta cuando hablaba de su casamiento y de la maternidad junto a Paulo Dybala. Su compromiso y la boda superaron las expectativas de todos sus seguidores, que venían imaginando cada instante del gran momento. Y ahora, llegó el siguiente capítulo: la familia se agrandó con la llegada de su primera hija.

Durante semanas, la influencer estuvo envuelta en rumores de embarazo, cada vez que mostraba una "pancita". Ella misma aclaraba que no era así, que solo estaba un poco hinchada. Pero finalmente, los rumores cobraron vida: con una foto de la ecografía, confirmó lo que muchos ya intuían.

Nació Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El parto, que estaba previsto para el 11 de marzo, se adelantó y ocurrió este lunes 2 de marzo: "Fue a la madrugada y pesó alrededor de 3 kg. Oriana está perfecta y los abuelos chochos", contó en X Fede Flowers.

Por el momento, ni Oriana ni Paulo compartieron fotos de su familia de tres. Lo último que se vio en redes sociales fue la visita de sus padres, su hermana y sus amigas, que acompañaron a la cantante en los últimos días previos al nacimiento en Italia, donde juega su marido, asegurándose de que él pudiera estar presente en este momento tan especial.

Oriana Sabatini con su familia y amigas en los días previos a dar a luz.

Según un video difundido por Catherine Fulop, Oriana recibió en el aeropuerto de Roma a las personas más cercanas, para tenerlos cerca en los últimos días antes de dar la bienvenida a su bebé.

Oriana Sabatini decidió llamar a su hija Gia, un nombre italiano que significa "Dios es misericordioso" o "don misericordioso de Dios". Es un diminutivo elegante de Gianna o Giovanna, y a menudo se asocia con la gracia, la belleza y la fuerza, reflejando la alegría y esperanza que trae este nuevo comienzo.