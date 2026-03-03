Borradores, millones y mensajes borrados: la causa $LIBRA cada vez más cerca del Presidente

La investigación judicial por el escándalo del criptoactivo $LIBRA sumó un elemento explosivo: el periodista Hugo Alconada Mon dio a conocer que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal detectaron borradores del "acuerdo confidencial" que el presidente Javier Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis habrían firmado el 30 de enero de 2025, apenas dos semanas antes del lanzamiento y posterior colapso del token. Los borradores aparecieron en uno de los dispositivos electrónicos secuestrados por el fiscal federal Eduardo Taiano al lobista argentino Mauricio Novelli, figura central del caso y hombre de cercanía con el Presidente.

El hallazgo contradice el discurso oficial. Milei negó en reiteradas entrevistas haber firmado acuerdo alguno con Davis y buscó despegarse de la operatoria. Sin embargo, evitó cuestionar públicamente a los protagonistas del entramado, entre ellos el propio Novelli. El 30 de enero de 2025, Milei recibió a Davis en la Casa Rosada. Según registros financieros incorporados al expediente, a la hora exacta del encuentro el empresario estadounidense transfirió US$499.999 a una billetera virtual. Cuarenta y dos minutos después giró una suma similar. En total, ese día movió US$3,9 millones que terminaron en cuentas vinculadas a Novelli y a Manuel Terrones Godoy.

En paralelo, los expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) informaron que encontraron varias copias del borrador de "acuerdo confidencial", en el marco de intercambios entre Novelli y Davis destinados a definir la versión final antes de una eventual firma presidencial. Apoyado en esa información, Taiano requirió formalmente a la Casa Rosada que informe si existe un acuerdo confidencial entre Davis y el Presidente "relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina".

La respuesta deberá surgir del área de Asuntos Presidenciales, que depende de manera directa de Karina Milei. Hasta ahora, tanto el Presidente como su entorno negaron la existencia de ese acuerdo y también rechazaron tener copias de la "carta de intención" que Milei firmó con la plataforma Cube Exchange en agosto de 2024, según confirmó la propia empresa. De acuerdo con el periodista de La Nación, el peritaje de la Datip reveló, además, un dato inquietante: numerosos mensajes, archivos y conversaciones fueron borrados de manera definitiva de los dispositivos analizados.

Los peritos informaron que en varias conversaciones aparece el símbolo de "papelera" o "eliminado" y que solo pudieron recuperar parte del contenido mediante extracción forense. El resto quedó irrecuperable. Entre los intercambios eliminados figuran conversaciones entre Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales, así como diálogos con el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, quien tras el estallido del escándalo acusó públicamente a Novelli y Terrones de exigirle sumas de cinco cifras en dólares para facilitarle una reunión con el Presidente durante el Tech Forum. A cambio, le prometieron que "cosas mágicas pasarían". Hoskinson se negó.

También se detectó la eliminación de mensajes entre Novelli y su madre, María Alicia Rafaele, quien ingresó a una sucursal del Banco Galicia el primer día hábil posterior al colapso de $LIBRA y retiró el contenido de la caja de seguridad del lobista. "Si se observan las capturas de pantalla aportadas en el acápite 'Contenido' del presente informe, se podrá ver que en cada ítem figura un número de color rojo, que indica la cantidad de datos eliminados que pudieron ser recuperados mediante la extracción forense", detallaron los expertos.

El peritaje también acreditó que el vínculo entre Novelli y Milei se remonta al menos a 2021. "Se han destacado archivos de los que se desprende que Novelli y Javier Milei tenían una relación previa a los hechos aquí investigados", indicaron. Entre los archivos hallados figuran tres videos en formato MP4 creados el 23 de abril de 2021 en el dispositivo de Novelli, en los que aparece Milei o una representación de su imagen. Asimismo, se detectó una reunión por Zoom en abril de 2021 en la que participaron Novelli, Javier Milei y Karina Milei.

Javier Milei y Mauricio Novelli

El dictamen dejó en evidencia el rol de Novelli como nodo central entre el Presidente, su hermana, Davis, Terrones Godoy, Morales y el CEO de KIP Protocol, el singapurense Julian Peh. Desde el Congreso, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA, endureció el tono: "Este es el tema que más nervioso pone a Milei. Cada nuevo hallazgo en la causa $LIBRA confirma lo que venimos señalando desde la Comisión Investigadora, junto a periodistas y especialistas técnicos: reuniones sistemáticas de los Milei con Novelli y Terrones Godoy, transferencias sospechosas en la blockchain y ahora, según publica Hugo Alconada Mon en La Nación, los peritos del Ministerio Público encontraron en el teléfono de Novelli borradores del acuerdo confidencial firmado entre el Presidente y Hayden Davis, cuyo contenido fue difundido por Mariano Vidal. ¿Cuánto más necesitan el juez y el fiscal para empezar a investigar al Presidente y a la Secretaria General de la Presidencia?".

Y agregó: "No se entiende cómo, a esta altura, no hubo ni siquiera un requerimiento de declaración testimonial de los involucrados. Novelli y Terrones andan por ahí haciendo negocios crypto como si nada hubiese pasado. Cada prueba que aparece confirma que $LIBRA no fue un hecho aislado ni un error. Fue un proyecto planificado, que necesitó de la participación del Presidente y del uso irresponsable de su investidura". La aparición de borradores del acuerdo, las transferencias millonarias coincidentes con reuniones oficiales, la eliminación masiva de mensajes y la acreditación de vínculos previos configuran un cuadro que tensiona la estrategia defensiva del Gobierno.