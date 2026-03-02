Oriana Sabatini y Paulo Dybala publicaron la primera foto de Gia, su primogénita

En una madrugada que quedará grabada para siempre en sus corazones, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron la bienvenida a su primera hija, Gia. El nacimiento, que tuvo lugar el lunes 2 de marzo en el Hospital Gemelli de Roma, fue un momento de pura felicidad para la pareja y sus familias, quienes esperaban con ansias la llegada de la pequeña.

Gia, que pesó 3 kilos al nacer, llegó al mundo unos días antes de lo previsto, sorprendiendo a todos. La fecha inicial señalaba el 11 de marzo como el gran día, pero parece que la pequeña no quiso esperar más para conocer a sus papás.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana, de 29 años, había expresado en varias entrevistas su deseo de dar a luz en Italia para estar cerca de Paulo y contar con la presencia de una partera argentina. Y así fue: rodeada de amor y con su esposo a su lado, la cantante y modelo vivió uno de los momentos más importantes de su vida.

Horas después del nacimiento, las redes sociales estallaron con una imagen que desbordó dulzura: una tierna foto de los tres. En la imagen, se ve a Gia descansando sobre un fondo blanco mientras su diminuta manito derecha agarra con fuerza el dedo de Oriana. Al mismo tiempo, esa misma manito descansa sobre la mano protectora de su papá, Paulo Dybala.

Una fotito cargada de amor que rápidamente se volvió viral y conmovió a todos los seguidores de la pareja entre ellos Gianina Maradona que expresó: "¡Bienvenida beba! ¡Qué felicidad! ¡Abrazo enorme para toda la familia del amor!", o el compañero de Dybala en la Selección Argentina Julián Álvarez que dijo: "Felicidadesss" así como también Jimena Barón que les deseó lo más lindo: "Gia bombona bienvenida ❤️ esa madraza que ídola!!! ¡Que sean muy felices los 3!"

El nacimiento de Gia llega en un momento muy especial para ambos. Para Paulo Dybala, apenas unas horas después de disputar un importante clásico entre Roma y Juventus, este hecho marca un nuevo capítulo en su vida personal. Por su parte, Oriana Sabatini no podría estar más feliz al ver cumplido su sueño de formar una familia junto al amor de su vida.