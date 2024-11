Ricky Diotto, durísimo contra Callejón por una deuda de $110 millones: "No se puede hablar con una pared"

María Fernanda Callejón confirmó en junio de 2022 que su relación con Ricky Diotto había llegado a su fin tras 11 años juntos y 8 de matrimonio, en los que tuvieron a su hija Giovanna. Si bien al principio ambos intentaron presentar la separación como un acuerdo en buenos términos, la actriz reveló que vivió momentos difíciles en la relación. Comentó que se sentía "desvalorizada" y afirmó haber sufrido episodios de violencia verbal que afectaron su autoestima y su estabilidad emocional. Según sus declaraciones, sintió que su profesión, economía y decisiones personales eran menospreciadas, y relató episodios en los que incluso se le dijo que "sin él no era nada".

Nadie esperaba tal testimonio de Callejón, meses después de la separación que había sido "en buenos términos" y que terminó desatando una feroz interna familiar. "La famosa frase 'vos sin mí no sos nada'. Bueno, es muy común. Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona. Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa", había dicho la ex vedette, que a su vez sostuvo que cruzó un límite cuando pasó a ser "un mueble de la casa". "Fui cornuda pública", manifestó.

Primero, Ricky acudió a sus redes sociales para hacer una suerte de descargo, desmintiendo a su ex y remarcando que nunca fue violento, con ella ni con nadie. "Soy una persona de bien y durante toda mi vida fui por la línea del bien y de hacer las cosas como se debe. Así que yo no voy a permitir que se hable así de mí", había dicho. Lo cierto es que la disputa judicial entre Callejón y Diotto no sólo continúa, sino que ya causó distintas aristas. Como por ejemplo, el hecho de que existe una deuda millonaria que ambos mantienen y que podría llevar a la pérdida de su casa, donde Callejón vive actualmente con su hija Giovanna.

En el programa Intrusos , conducido por Florencia de la Ve, la periodista Karina Iavícoli informó que en septiembre ambos fueron intimados a regularizar el pago de un crédito hipotecario que adquirieron cuando estaban juntos. Sin embargo, ni Callejón ni Diotto realizaron los pagos mensuales de la hipoteca, lo que generó una deuda que ahora asciende a 110 millones de pesos. "Ustedes ya saben que se separaron, terminó todo mal, cada uno rehízo su vida. Pero cuando hay separaciones, el tema del dinero no es menor, especialmente cuando escasea", comenzó diciendo la panelista del ciclo que se emite por la pantalla de América TV.

Según Iavícoli, al separarse, Diotto le comunicó a Callejón que ya no podría cubrir su parte del crédito, por lo que ella quedó a cargo de la deuda. El panelista también reveló que Callejón habría priorizado el pago de una camioneta con una cuota mensual de más de un millón de pesos, lo cual dejó de lado el compromiso hipotecario. "Cuando Diotto decide irse, le dijo a Fernanda que no podía seguir pagando su parte (del crédito), y quedó ella a cargo de esa situación", contó Iavícoli. De esta manera, la situación financiera se complicó al punto de que el caso ya avanzó a una instancia judicial, y, de continuar así, la propiedad podría ser rematada.

Fueron intimados a regularizar el pago de un crédito hipotecario

Respecto a la posibilidad de vender la vivienda para evitar el remate, Callejón se mostró reticente, ya que desea que su hija pueda seguir viviendo en el mismo entorno en el que creció cuando sus padres estaban juntos. "La deuda total asciende a 110 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Esto ya pasó a una instancia judicial, y si continúa así, podría llegar a un remate", detalló la periodista y sentenció: "Él se fue de la casa y siguió pagando las cosas que le corresponden de la hija y le dijo que no podía pagar más. Entonces le quedó a ella la hipoteca. Estimo que debe haber sido un arreglo entre ellos. Ella no quería cambiar a su hija de esa casa".

Mientras esto ocurre, Diotto enfrentó las cámaras y aseguró estar "¡re podrido!" de esta situación. "Es una deuda muy grande con la que estamos hace mucho tiempo que yo no puedo sostener más. Me fui hace dos años y medio, pagué hasta hace cinco meses y llega un momento en que no puedo pagar más. Yo tengo que pagar mi alquiler. Como me fui hace dos años y medio tuve que renovar el alquiler y me están matando, porque necesito un lugar para que mi hija esté cómoda. No puedo con todo. Hay una prioridad que es pagar la casa, y si vos (por Callejón) usás la plata para otra cosa y no para pagar la casa, yo ya no puedo hacer más", resaltó.

Ricky Diotto y María Fernanda Callejón, enfrentados

Finalmente, el odontólogo fue práctico y aseguró que ve como única alternativa la posibilidad de vender la casa. "Vamos a hacer la propuesta de vender la casa y comprar algo más chico para sacarnos eso de encima", enfatizó sin mucha convicción en que se llegue a un acuerdo. Hay infinidad de niños felices que no viven en un country. Está lleno de hijos contentos que no necesitan eso. Pero cuando hablás con una pared no se puede. Le dije que gaste menos y de vender la camioneta para comprar un auto más chiquito, como este que tengo, pero no hay manera", sentenció Ricky Diotto contra su ex pareja y madre de su hija.