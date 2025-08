Roberto Piazza cuestionó la amenaza de bomba al show de Lali Espósito y la acusó de "corrupta" sin pruebas

El flojo nivel político del modista Roberto Piazza quedó otra vez expuesto en la televisión pública, luego de asegurar en TN que no le creyó la amenaza de bomba que sufrió en su último show en San Juan la cantante Lali Espósito. Además, sin ningún tipo de pruebas la acusó de corrupta por haber hecho shows con el Estado, algo que los mismos periodistas le tuvieron que explicar que no era un delito.

"No le creo nada", fueron las primeras palabras de Piazza cuando el conductor Franco Mercuriali introdujo el tema de la amenaza sufrida. "No iba a decir nada porque me pareció al pedo, pero esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije: 'qué peligroso'. Qué triste la violencia. Qué peligroso es el odio, el odio al otro. Qué peligroso que es. Y lleva al peor lugar posible", soltó la artista tras poder retomar su show, luego de que las fuerzas de seguridad descartan como falsa la amenaza.

Mercuriali tuvo mucho tino en advertir al diseñador de moda que lo que decía carecía de corrección política. "De terror que alguien llame por teléfono y haga una amenaza de bomba. Decís 'yo no le creo'. Pero hubo un llamado y un operativo para sacar a la gente", le explicó. "Yo también puedo llamar desde mi casa antes de venir a tu programa y decir: 'hay una amenaza de bomba con Franco y tenemos un rating del 50%'", respondió Piazza.

El periodista tuvo que utilizar el reciente ejemplo del ingreso de una presunta militancia de La Cámpora al canal cuando detuvieron a Cristina Fernández de Kirchner, en el cual rompieron autos y vidrios, para graficar la diferencia entre una amenaza y una acción directa con consecuencias materiales y físicas.

Piazza continuó con sus dificultades cognitivas para comprender lo que le decían sus interlocutores y, sin desdecirse de su brutalidad anterior, siguió: "Ahí está. Ahí tenemos la realidad. Y esta chica, que me tiene las pelotas por el piso, ya al plato, que le dan tanto protagonismo como si fuese alguien importante en realidad", protestó.

Su cruce más fuerte no fue con Mercuriali sino con su compañero Marcos Novaro, quien no pudo aguantar marcar las inconsistencias del invitado. "Pero pará. Milei le da protagonismo. Si se dedica a levantarla a Lali, ¿cómo podés decir eso? Él la convierte en la enemiga, ¿cómo vas a decir vos que es culpa de los medios? Eso me suena a un argumento kirchnerista", lo atacó.

"No le creo nada. Y aparte puede me parece detestable todas las cosas que dice", contestó Piazza. "Puede que vos no la quieras a Lali, pero si es víctima de una amenaza", intentó explicarle el profesional de la comunicación. "Una corrupta fue, sí. Una corrupta siempre", insistió el diseñador, en un estado de ofuscación.

"No puedo creer, Roberto, que vos digas que como a vos no te gusta, entonces no le podés creer que es víctima de una amenaza. Puede que a vos no te guste, pero que sea víctima de una amenaza. Tiene derecho a defenderse. ¿Vos no crees entonces que hay que creerle?", le preguntó Novaro, casi en una emulación del capítulo de Los Simpsons en el que Homero no entiende que tiene un nuevo apellido.

"No le creo demasiado", cambió de parecer Piazza. "No le creíste nada, ahora no le creés demasiado", se lo marcó Novaro. "No le creo nada y no le creo demasiado. Puede ser, sí, todo puede ser en la vida y más en estos momentos, pero que Lali Espósito fue una corrupta y que le han pagado fortunas para hacer eso que está haciendo, eso es una veracidad", respondió, otra vez mezclando peras con manzanas.

"Que la hayan pagado no la convierte en corrupta. En todo caso el Estado tomó una decisión que puede ser que sea equivocada.No podés decir que ella sea corrupta porque cobró del Estado", le explicó Novaro, con total paciencia. "No, el estado kirchnerista le pagaba a Lali Espósito y a muchos más para que canten", siguió Piazza. "Pero no la convierte en una corrupta", repitió el periodista

"Si es corrupta tiene que estar presa. ¿Hay que hacer un juicio porque fue contratada?", se preguntó Novaro de la forma más didáctica posible. "Y nadie le hizo juicio. Obviamente que no. Por eso Milei le dice de todo", rechazó Piazza, todavía sin entender cuál era el delito. "Pero porque no es delito eso. Vos podés decir que moralmente a vos no te gusta", contrastó otra vez el periodista. "Pero no es delito, Roberto. Usá bien las palabras, Roberto", cerró.