Rumores de embarazo, fotos virales y un futuro cargado de estrenos para Zendaya y Tom Holland

Las redes sociales encontraron un nuevo tema de conversación y, como suele ocurrir, el fenómeno se volvió imparable. En las últimas horas, el nombre de Zendaya escaló hasta lo más alto de las tendencias globales tras la difusión de una serie de fotos que reavivaron los rumores: ¿la actriz estaría esperando su primer hijo junto a Tom Holland? Las imágenes, captadas durante un paseo relajado por un parque, muestran a la actriz con ropa holgada y un look invernal que despertó la imaginación de los fans. A partir de allí, el efecto dominó fue inmediato: usuarios comenzaron a rastrear otras fotos recientes en las que Zendaya aparece con atuendos similares y una silueta que, según algunos, "luce diferente". Sin pruebas ni fuentes oficiales, las conjeturas crecieron al ritmo habitual de internet.

¿Bebé arácnido en camino? Rumores de embarazo en la pareja de Zendaya y Tom Holland

Por ahora, el silencio es absoluto. Ni Zendaya ni Holland hicieron declaraciones públicas, ni tampoco sus representantes salieron a confirmar o desmentir las versiones. Lejos del ruido digital, ambos continúan fieles a un estilo que los caracteriza desde que formalizaron su relación: bajo perfil, pocas exposiciones y mucha reserva sobre su vida privada. Un contraste llamativo frente al interés permanente que despiertan cada una de sus apariciones.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2016, durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, cuando la química en pantalla se trasladó rápidamente a las alfombras rojas y conferencias de prensa. Durante años negaron cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran amigos. Recién en 2021, tras la pandemia y algunas relaciones previas, decidieron darse una oportunidad. A fines de 2024 llegó el compromiso, y todo indica que en 2026 podrían pasar por el altar.

En paralelo al vendaval de rumores, Holland atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. Días atrás, el director Destin Daniel Cretton anunció el final del rodaje de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega del trepamuros. El cineasta elogió públicamente el liderazgo y la entrega del actor, quien incluso debió frenar momentáneamente la filmación tras sufrir una leve conmoción cerebral durante una escena de acción.

La nueva película, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, contará con el regreso de Jacob Batalon y Jon Favreau, además de nuevas incorporaciones como Sadie Sink y Liza Colón-Zayas. Zendaya también volverá a ponerse en la piel de MJ, pese a que su personaje perdió la memoria de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home. Así, entre rumores de embarazo, planes de boda y un calendario cinematográfico cargado, Zendaya y Tom Holland siguen demostrando que cada paso -incluso un simple paseo por el parque- puede convertirse en noticia mundial. Por ahora, la pregunta queda flotando en el aire y las redes hacen lo suyo: especular, amplificar y esperar.