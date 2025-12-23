A Ian Lucas no le importó Martín Demichelis y dijo lo que piensa sobre Evangelina Anderson

Si de romances inesperados hablamos, Evangelina Anderson e Ian lucas encabezaron la lista de rumores este 2025. Y aunque los mediáticos dicen tener una amistad gracias a Masterchef, lo cierto es que una frase del influencer desató nuevas especulaciones.

Durante el fin de semana, la modelo no sólo posteo una foto con su ex, Martín Demichelis, sino que además dejó de seguir al creador de contenido de sus redes sociales. Un gesto que despertó la atención ya que a las pocas horas volvió a dar seguir.

Las hijas de La Joaqui y Evangelina Anderson en el show de Fede Vigevani y Ian Lucas

Ahora, la cercanía es evidente. Durante el lunes pro la noche, Ian realizó un una participación especial en el show de su colega Fede Vigevani. Eva fue con su hija Emma, más conocida como Abrojito, y estuvo atenta al momento en que su compañero de Masterchef salió al escenario.

Wanda Nara también se hizo presente en el escenario y fue cuando la complicidad ganó a la vergüenza: "Queremos saber qué está pasando ", le consultaron por Evangelina.

Y aunque al principio Ian Lucas fue un tanto tímido termino con una dedicatoria de amor: "Es mi compañera de MasterChef", fueron sus primera palabras y Wanda lo motivó a ir por más: "Entre panqueque y panqueque... bueno el día de mañana se sabrá".