"Ya sané": "La Reini" volvió a las redes sociales tras un sólo día de "descanso" y prendió fuego la Navidad con un video hot

A sólo 24 horas de haber anunciado que abandonaba las redes sociales por el hate y el desgaste, la influencer Sofía "La Reini" Gonet volvió con todo a la actividad digital y dejó un video extra hot de una campaña de fotos de estilo navideño que realizó en las últimas horas. Si bien supuestamente se había ido por las repercusiones de sus cruces con su ex pareja Homero Pettinato, la acción tuvo que ver más con una cuestión de marketing que otra cosa.

"Ya sané. Feliz Navidad para todos", escribió en una historia publicada justo antes de todo el material sexy que abundó en sus redes. "¿A dónde me iba a ir?", se preguntó en la siguiente historia que ya muestra parte del video que subió y la campaña de fotos. "La Reini está sanando", comentó una seguidora de ella, en un posteo que usó la influencer para graficar el estado en el que se encuentra.

Un día antes las redes se habían desayunado la noticia del detox de Gonet, una maniobra para generar engagement y hype -dos términos muy actuales- con su comunidad de seguidores. Es un hecho que desde que se separó de Pettinato y luego comenzó a participar de MasterChef Celebrity, "La Reini" creció por completo en términos de imagen y repercusión. Por lo que el "tiempo para sanar" y "desconectar", a no ser que fuera tan cortito, no existió más que para publicitar su carrera.

El mensaje de Sofía "La Reini" Gonet para volver a las redes sociales.

En la campaña se la ve completamente sexualizada pero disfrazada de estilo navideño, al igual que el modelo que está con ella, quien fue manoseado por todos lados de acuerdo al reel que subió la influencer. La intencionalidad sexual de las fotos y el video es innegable y evidente en relación a lo que se buscó ante el público.

De acuerdo a los especialistas, el video que está musicalizado con la canción "Santa Baby" está inspirado en Kim Kardashian. El atuendo de medias de red, ropa interior de encaje y suéter rojo navideño son parte de las principales razones de relacionarlo con la modelo norteamericana.

Sofía "La Reini" Gonet rompió las redes con su producción de fotos navideñas.

El bait -otro término juvenil- que hizo la joven sobre su comunidad y el público en general quedó atrás en relación a lo jugado de la producción audiovisual que realizó con motivaciones navideñas. Decir que "La Reini" sanó no es nada inexacto si se tiene en cuenta cómo toma del cuello y le saca la ropa al modelo que trabaja con ella.