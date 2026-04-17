Rumores de infidelidad, mudanza e ironías: "Adabel Guerrero tuvo un traspié con un hombre y Martín Lamela se enteró"

El mundo del espectáculo tiene sus propias reglas: alcanza un rumor, un mensaje sin responder y un dato "de pasillo" para que una historia estalle. Esta vez, los protagonistas son Adabel Guerrero y Martín Lamela, una de las parejas más consolidadas del ambiente, que vuelve a quedar en el ojo de la tormenta tras fuertes versiones de separación. Todo comenzó con un enigmático en LAM, donde el panelista Pepe Ochoa lanzó la bomba: "Hace cuatro días que quiero hablar con Adabel y nunca me contestó. La producción de LAM se contactó con Adabel, tampoco contestó. Obviamente en mi fuente creo, pero para mí lo va a desmentir".

La hipótesis que circula es explosiva: una supuesta infidelidad con un hombre del mismo country donde vive la pareja. "Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando", detalló Ochoa. El dato no quedó ahí. Según el panelista, la situación ya estaría teniendo consecuencias concretas: "Ella está buscando mudarse a Capital Federal".

Pero cuando la historia parecía encaminada a confirmarse, apareció el giro inesperado. Ángel de Brito decidió ir directo a la fuente y le escribió a la bailarina. Y, a diferencia de otros intentos, obtuvo respuesta. "Yo le escribí a Adabel, porque la conozco desde que arrancó más o menos, y le dije: 'Hola, ¿es cierto que te separaste?'", contó el conductor. La respuesta, lejos de aclarar, abrió aún más el juego: "Hola, amore. Por ahora no, jajaja".

Adabel Guerrero y Martín Lamela

Ese "por ahora" dejó todo en suspenso. Mientras tanto, el resto del panel sumó contexto. Denise Dumas recordó que no sería la primera crisis de la pareja: "Habían estado separados y volvieron a intentar. Después nació Lola y después del nacimiento de Lola, a ella le costó un poquito el postparto, y eso, y volvieron a acomodarse". De hecho, el antecedente más fuerte se remonta a 2015, cuando la propia Adabel confirmó una separación tras siete años de relación: "Nos separamos hace más de un mes", dijo en ese momento, desmintiendo rumores de terceros en discordia. "La separación fue en buenos términos y quedamos en que cada uno podía hacer lo que quisiera".

Adabel Guerrero y Martín Lamela

Incluso. Adabel había dejado entrever una diferencia de estilos de vida: "Le pregunté si él se iba a bancar seguir con una persona así. Vivo la vida a full y siento que no me alcanza el día para hacer todo lo que quiero". Hoy, años después, la historia parece repetir algunos patrones: versiones de terceros, rumores que nacen en el entorno cercano -en este caso, el "boca a boca" del country- y una protagonista que elige el silencio... o respuestas ambiguas.