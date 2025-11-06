Rebelión en Miss Universo: quién es Fátima Bosch, la mexicana que alzó la voz y desató una ola de sororidad

El certamen de Miss Universo, conocido por ser una plataforma de proyección internacional para mujeres, está en el centro de un escándalo que pone en evidencia el trato desigual y la falta de respeto hacia las concursantes que se volvió rápidamente viral en redes sociales y medios internacionales.

Todo empezó cuando Fátima Bosch, representante de México, fue verbalmente atacada por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y figura clave del certamen en Asia a quien no le tembló la voz cuando llamó "tonta" a la mexicana frente a todas las participantes.

Fátima Bosch es la representante mexicana

Cuando la joven intentó defenderse, fue interrumpida con frases como: "No te di la oportunidad de hablar, sé educada". Itsaragrisil incluso ordenó que personal de seguridad la retirara del lugar. Sin embargo, lo que siguió fue inesperado: una ola de sororidad se desató entre las concursantes, quienes se levantaron y abandonaron la sala en apoyo a Bosch.

"Usted no está respetándome", respondió Fátima con firmeza ante el ataque del directivo. Más tarde, en declaraciones a los medios, expresó: "Nadie puede callar nuestra voz. Somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para que se nos escuche", dijo contundente.

Y como, la valentía se contagia, no sólo sus compañeras levantaron la voz sino que empezó un debate sin igual a nivel global sobre el respeto y la igualdad en espacios que históricamente han perpetuado estereotipos de género.

Es en esta línea que Victoria Kjaer, actual Miss Universo y originaria de Dinamarca, respaldó a Bosch y calificó el comportamiento de Itsaragrisil como "muy irrespetuoso". Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció al respecto, destacando la importancia de alzar la voz ante situaciones de abuso: "Mi reconocimiento a Fátima porque vive esta agresión y muy dignamente dice: 'No estoy de acuerdo'. Es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", afirmó Sheinbaum que 24 horas había vivido un episodio de acoso callejero con un hombre en medio de una recorrida por la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana

La presidenta mexicana aprovechó para reflexionar sobre los estereotipos que históricamente limitan a las mujeres: "Nos decían: 'Calladita te ves más bonita'. Pero no. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos", agregó.

Aunque Nawat Itsaragrisil tuvo que pedir disculpas públicas tras el incidente, el daño ya estaba hecho. Es por eso que la Organización Miss Universo (MUO) anunció medidas para garantizar un entorno seguro y profesional para las concursantes.

Fátima Bosch

Por ejemplo, Mario Búcaro, director ejecutivo del certamen, viajará a Tailandia para supervisar las acciones correctivas. Además, el presidente de MUO, Raúl Rocha, condenó el abuso de poder ejercido por Itsaragrisil y limitó su participación en los eventos restantes.

La valentía de Fátima Bosch se contagió a lo largo y a lo ancho del mundo sobre todo en contextos como el del certamen de Miss Universo en el que se proponen estereotipos de cuerpos que son inalcanzables para las mujeres e identidades feminizadas.