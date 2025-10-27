Santiago Maratea finge demencia e ignora la realidad de los jubilados pero "La Ardila" le cantó las cuarenta

En el marco de la cobertura de las elecciones legislativas 2025 del canal de stream Olga, Santi Maratea trató de desmentir la personalidad egoísta, sin conciencia social y violenta de un seguidor de La Libertad Avanza. Sin embargo fracasó ante la donada de Agos Palazzolo, más conocida como "La Ardilla".

El influencer se mostró indignado porque desde su punto de vista la oposición utiliza a los jubilados "para hacer política". Cabe recordar que los jubilados marchan cada miércoles en reclamo de una jubilación digna que le permita llegar a fin de mes, así como la cobertura de medicamentos que fueron una de las primeras medidas de recortes de Javier Milei.

El stream Olga hizo una trasmisión especial para cubrir las elecciones legislativas

"No nos dejamos correr por ese discurso que se quiere instalar que es que hay un sector que es re pacífico mal y solamente piensa en el otro y a veces lloran en cámara porque lo único que quieren es que estemos todos felices y en frente están los malos, los hijos de putas, los que solo quieren ver a los pobres morir", el influencer desmintió la versión violenta de los libertarios, pero capaz no vio que en la propia jornada electoral un policía federal, avalado por Patricia Bullrich, amenazó a una periodista y se burló de esos jubilados que marchan cada miércoles.

"La Ardilla" le cantó las cuarenta y le dio un baldazo de realidad a Maratea: "Hay una realidad. Como que no pasa si la policía le pega a los jubilados y eso se ve , no es algo que se inventa o algo que imaginamos". La influencer resaltó que no sólo son reprimidos semanalmente, sino que además viven una marginalidad como nunca se vio: "También los están hambreando cuando un jubilado cobra 250 lucas al mes y tiene que elegir entre comprarse un medicamento o comer".

"Se hace uso político. ¿Ustedes piensan que antes los jubilados podían mantenerse el alquiler, la comida, los medicamentos y podían irse a Mar del Plata los fines de semana?", saltó Santiago Maratea, que mostró cómo un libertario cuando no está teniendo la razón elige levantar la voz para ser escuchado como un nene caprichoso.

Más tensión

El cruce entre Maratea y "La Ardilla" se sumó a un momento de tensión previo protagonizado por la periodista Sugus Leunda que cruzó a sus colegas oficialistas Carolina Losada y Guadalupe Vázquez.

La tensión escaló cuando Losada y Vázquez intentaban defender a Karina Milei y al Gobierno, por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): "Vos das por sentado que Karina es corrupta sin tener ninguna condena, pero decís que Cristina es inocente teniendo dos condenas ratificado por Corte Suprema. Lo tuyo es una sensación entonces. Lo tuyo es una sensación, es un acto de fe", ironizó una de las periodistas.

Sugus Leunda cruzó a sus colegas oficialistas Carolina Losada y Guadalupe Vázquez.

Sugus sostuvo que la plata que le falta a los argentinos " se la queda Caputo y todos los amigos ", y sobre los argumentos de sus interlocutoras, ironizó: "El análisis serio que nosotros somos 'kukas' y ustedes no".