Ángel de Brito se cansó de la Callejón, expuso audios de ella y la trató de "inestable" y "delirante"

Luego de que la vedette, modelo y actriz María Fernanda Callejón asegurara que Ángel de Brito es el "periodista más malvado", el conductor de LAM se cansó y la liquidó en redes sociales, en donde expuso un audio de ella cuando se separó de su ex Ricardo Diotto y le pidió lugar en su programa para hablar del tema.

"Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida, ni en la profesión. Que tengan un buen domingo", escribió el último fin de semana el conductor del programa de América TV en su cuenta de X (ex Twitter). El posteo fue una respuesta a otro anterior en donde estaba la conversación que había tenido con ella.

El posteo de Ángel de Brito en el cual expuso audios de María Fernanda Callejón.

"Así contaba Callejón cómo la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleo) y como siempre fue desagradecida, actúa así. Lo hizo con Fort, con Sofovich, con Marixa, etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza", sentenció De Brito en la publicación con el video de ella.

"Ya hablé con vos y te dije que cuando esté más o menos lista para hablar el lugar donde siento que me tengo que sentar es en tu programa, por supuesto", comenzó el pedido de Callejón al periodistas. "Porque me bancaste, fuiste leal, me apoyaste un montón. De hecho ya Ricky este fin de semana se fue a su departamento nuevo. Gio lo tomó súper bien. Estaba contenta de tener su casita nueva. El viernes sería un buen día. Pero lo manejás vos. Hablalo vos con la producción y me avisás. Yo estoy acá para tí", cerró el mensaje.

Lo cierto es que, días atrás, Callejón había arremetido contra el conductor en el streaming 5 de copas, donde le preguntaron quién era "el periodista más malvado". "El diablito, que tiene el nombre al revés. No lo voy a nombrar porque le doy luz", confesó en relación a su programa LAM, que al revés forma la palabra "mal". "Para vos, Ángel de Brito, me tenés harta. Veneno puro sos. Me encanta que seas tan venenoso porque, ¿sabés qué? Uno toma de su propia medicina. Y tu compañerita también. Como dice Moria: 'el decorado que se calle'", lo atacó.

"A mí me parece el mejor profesional, de la maldad. Es el número uno del veneno y la maldad. El chisme, hay una estadística mentirosa que dice que nos hace bien. No, mi amor. Está en La Biblia. Vas al infierno, Ángel. Sos un diablito, mamá. Y digo mamá, ¿por qué? Vos entendés por qué mamita y no papito. Después tiene que hablar de esta inútil y fracasada, que vale dos mangos. ¡Contá lo que me pagaste acá!", protestó la vedette.