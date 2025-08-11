Big Bang! News
De Buenos Aires a Estambul

Icardi paga, Cabré no se queja: las condiciones para que Rufina viva en Turquía

Además, el verdadero motivo por el cual regresó junto a sus hermanos a la Argentina.

11 Agosto de 2025 10:30
Rufina Cabré junto a su papá, Nicolás Cabré

La China Suárez y Mauro Icardi ya están instalados en Turquía, en una nueva casa que alquilaron para dejar atrás el fantasma de Wanda Nara. En plena decoración de su nuevo "nido de amor", la polémica ahora gira en torno a los hijos de la actriz, especialmente a dónde vivirán.

Fue Nicolás Cabré quien confirmó que su hija Rufina —fruto de su relación con la ex Casi Ángeles— residirá en Estambul junto a su madre, ya que la niña manifestó su deseo de conocer una nueva cultura. Sin embargo, el fin de semana se la vio llegar a Argentina junto a sus hermanos menores, Amancio y Magnolia, a quienes fue a buscar su papá, Benjamín Vicuña, en un show de paternidad digno para los medios.

Rufina y la China Suárez

Desde Implacables revelaron que Rufina pidió regresar por un motivo muy especial. "Ella quería volver a despedirse de sus amigas, de su papá, de su familia, para empezar el 1° de septiembre el colegio allá", explicó Susana Roccasalvo. "Así que la nena hizo esa adaptación y en septiembre comienza", agregó.

En ese sentido, Naiara Vecchio contó que la China Suárez y Mauro Icardi le ofrecieron a Cabré un pasaje para que él mismo lleve a su hija a Turquía. "La China está allá con Mauro, que no puede volver porque el club ya le dio muchos meses para poder recuperarse", explicó.

"Ayer estaba previsto que volvieran los hijos de Benjamín Vicuña, pero se sumó Rufina porque quería acompañar a sus hermanos. Me dicen que Rufina es muy madura y siempre acompaña a su familia. Volvieron con la mamá de la China, su pareja y la niñera", añadió la panelista.

Nicolás Cabré llevará a su hija a Turquía a finales de agosto
Nicolás Cabré llevará a su hija a Turquía a finales de agosto

Aunque en redes se especuló que la niña regresaría a Turquía con su abuela materna, la realidad es otra. "Cuando Rufina vuelva a Turquía, no lo hará sola: vuelve con Nico Cabré porque quiere saber en qué lugar va a estudiar, cómo es el ambiente en el que se va a mover la nena, para quedarse tranquilo de la situación. Me parece un viaje maravilloso de padre e hija", contó Lola Cordero.

Esta información desató un nuevo debate en X (ex Twitter), donde algunos usuarios sostienen que Cabré habría aceptado que su hija viva en Turquía con la condición de que Icardi le pague pasajes libres para viajar a visitarla cuando quiera. Como comentó un internauta: "Uno con plata hace lo que quiere".

