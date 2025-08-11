¿Familia rota o segunda vuelta? Las señales cruzadas entre L-Gante y Tamara Báez

Si hay algo que L-Gante no busca es pasar desapercibido. Mientras el fin de semana los rumores lo vinculaban amorosamente con Wanda Nara, el cantante mostró otra realidad en sus redes sociales y encendió un nuevo interrogante: ¿quiere volver con su ex, Tamara Báez?

En sus historias de Instagram, el referente de la cumbia 420 sorprendió con una confesión directa: "Unas ganas de volver con ella". Aunque no mencionó nombres, la siguiente publicación dio más pistas: compartió un video en el que aparece junto a su ex y su hija Jamaica, en un clima distendido.

L-Gante quiere volver con algunas de sus exs pero no aclarò quien: ¿Wanda Nara o Tamara Báez?

En las imágenes, acaricia el cabello de Tamara, que intenta cubrirse el rostro, mientras la pequeña bromea diciendo que su mamá se llama Roberta. El cantante, lejos de incomodarse, sigue el juego. "¿Roberta se llama esta chica?", comentó entre risas, intentando naturalizar el encuentro pese a la historia reciente de desencuentros.

Por su parte, la influencer eligió expresarse con un mensaje en clave. "Las cosas pasan por algo y el tiempo te mostrará por qué", acompañado por una foto de una ciudad de noche. Aunque no hizo referencia directa a L-Gante, la coincidencia temporal y el tono introspectivo reforzaron el interés de sus seguidores.

La respuesta de Tamara Báez a las indirectas de L-Gante

Este aparente acercamiento llega tras meses de tensiones públicas. Tamara había acusado a L-Gante de no actualizar la cuota alimentaria para su hija, y él respondió con críticas al abogado de la influencer, Juan Pablo Merlo. Los cruces, tanto en redes como en medios, mantuvieron el conflicto en el centro de la atención mediática.

En paralelo, Tamara vivió una relación con Thiago Martínez, que mostró abiertamente en redes. Incluso viajaron juntos a Punta Cana con Jamaica y compartieron imágenes familiares hasta hace pocas semanas. Sin embargo, algo cambió: la influencer publicó un video titulado "somos una familia rota" y, poco después, eliminó todas las fotos con Thiago. Aunque aún se siguen en redes, la ausencia total de publicaciones en común y una seguidilla de mensajes cargados de introspección alimentan las sospechas de una ruptura.