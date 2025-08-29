Se casa Lali Espósito: los rumores que podrían confirmar que da el gran paso con Pedro Rosemblat

El amor está en el aire y las redes sociales no dejan de palpitar ante la posibilidad de que Lali Espósito -la multifacética estrella del pop argentino, reina indiscutida del colectivo queer y feroz defensora de que el amor vence al odio- y Pedro Rosemblat, su pareja y compañero de vida, estén a punto de dar un paso más en su relación. ¿Será verdad?

Los rumores comenzaron a circular tras la publicación de unas imágenes que dejaron a todos boquiabiertos. En estas fotos, que rápidamente se viralizaron, algunos detalles parecen sugerir que podría haber un compromiso en puerta... Lali se reunió con Mario Vidal duelo del atelier Iara Alta Costura. En la publicación, Vidal anunció: "No puedo contar nada pero @lali pasó por el Atelier ❤️".

Lali Espósito y Mario Vidal

Aunque ni Lali ni Pedro confirmaron nada oficialmente, las especulaciones no tardaron en encender la chispa de la curiosidad entre sus fans, quienes no dudaron en expresar su emoción en redes sociales. "No estoy preparada para este nivel de felicidad", escribió una usuaria en X, mientras otra se preguntaba: "¿Se casa nuestra reina?".

Como si esto fuera poco, Anita Espósito, hermana de la cantante y siempre cercana a ella, sumó más leña al fuego desde el programa Patria y Familia de Luzu TV. Con un comentario que dejó a todos expectantes, Anita deslizó: "¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?", dijo después de recordar la última boda que se anunció en el mundo del espectáculo, la de Taylor Swift y Travis Kelce.

En medio de esta ola de rumores, Lali sigue enfocada en su carrera musical. Con su gira No vayas a Atender cuando el demonio Llama y los próximos shows en el estadio de Vélez, la artista demuestra una vez más por qué es una de las figuras más queridas del país. Sin embargo, sus seguidores no pierden la esperanza de que pronto llegue un anuncio oficial que confirme lo que todos sueñan: una boda cargada de amor, música y magia.

Por ahora, todo queda en el terreno de las especulaciones. Las imágenes podrían ser simplemente parte de un proyecto artístico o una coincidencia sin relación con un evento matrimonial.

Pero lo que sí es seguro es que la pareja de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue siendo una de las más admiradas del espectáculo argentino, y cualquier noticia sobre ellos será recibida con alegría y entusiasmo.