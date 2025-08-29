A Wanda Nara la critican por viajar, a Icardi lo aplauden por entrenar: la doble vara en juego

Entre compromisos laborales, la construcción de su nueva casa y los problemas legales que enfrenta con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a estar en el ojo de la tormenta por un nuevo pedido a su ex esposo, Maxi López, y quedó cuestionada en su rol de madre.

En las últimas horas, Santiago Riva Roy aseguró que la conductora convenció al padre de sus tres hijos varones de participar en MasterChef, lo que implicaría muchas horas de grabación juntos: "Lo terminaron de convencer en estos días. Están analizando el tema del monto y los detalles de cómo va a ser. Están muy emocionados", contó el periodista en Bondi Live.

Wanda Nara le habría pedido a Maxi López que acepte trabajar en Masterchef

Sin embargo, esta decisión no le habría caído nada bien a Daniela Christiansson, esposa López, quien ya recibió fuertes advertencias en sus posteos de Instagram. En redes sociales, varios usuarios especulan con que Nara tendría dobles intenciones con su ex marido, a quien hace poco definió como "un hermano" tras años de conflicto por el divorcio y la cuota alimentaria de sus hijos.

Y mientras la empresaria se mostraría más cerca de López, también enfrenta críticas por sus ausencias en la vida cotidiana de sus hijas menores, Isabella y Francesca. Cabe recordar que mantiene un enfrentamiento legal con Icardi, padre de las nenas, por la cuota alimentaria y la custodia, ya que el delantero pretende llevarlas a vivir nuevamente a Turquía, mientras ella sostiene que su vida ya está formada en Argentina.

Yanina Latorre cuestiona los viajes de Wanda Nara y su rol como madre

En este contexto, Yanina Latorre salió con los tapones de punta contra la Bad Bitch. A menos de 10 días de regresar de un viaje por Estados Unidos, Wanda volvió a subirse a un avión rumbo a México para grabar la segunda temporada de Love Is Blind: "Ella dice que va a trabajar porque mantiene a sus hijos. A ver, no es la misma mina que va todos los días a un laburo y cobra un sueldo para parar la olla", disparó en su programa radial en El Observador.

La comunicadora apuntó contra la ausencia parental: "Las chicas no ven al padre y ella, últimamente, ya fue a Los Ángeles, a México, y ahora se vuelve a ir. Las nenas no están con la mamá ni el papá. No están con nadie. Las deja con la amiga porque Zaira Nara está laburando y tiene su vida, sus hijos".

"La madre está en Europa, las deja con Don Nara, con quien estaba peleada a muerte, y es todo flojo de papeles. ¿No se puede quedar un tiempo acá?", se preguntó Latorre, dejando la inquietud flotando en el aire.

Cabe resaltar que mientras se cuestiona a Wanda Nara por trabajar y no estar con sus hijas, se aplaude que Mauro Icardi volvió a las canchas del Galatasaray, con rutinas estrictas de entrenamientos y tratamientos de oxígeno, lo que tampoco le permitiría estar todo el día con Francesca e Isabella en caso de que ellas se muden a Turquía. Otro punto importante es que la influencer no puede sacar a sus hijas del país por disposición de la Justicia y mandato de su ex, por lo que no puede incluirlas en estos viajes.