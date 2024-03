Mirtha Legrand expuso los aprietes de Milei a sus opositores: "No quiero hablar, porque sino hay represalias con ellos"

Este sábado en su mítico programa, Mirtha Legrand se mostró consternada sobre el posible cierre del cine Gaumont y sus palabras hicieron eco en Casa Rosada. En las últimas horas el presidente Javier Milei no dudó en salir al cruce y retuiteó un mensaje donde el periodista Julio Burdman proponía que la diva compre la sala para garantizar que continúe abierta. La diva no se quedó callada y lanzó una crítica inesperada.

En declaraciones radiales, la anfitriona de La Noche de Mirtha le preguntó cómo se tomó las palabras que replicó el mandatario. "No corresponde. Decir que debo comprar el cine es ridículo, es ridículo. ¿Sabés qué? Da como cierto temor a expresarte. Si cada cosa que vas a decir que no le gusta mucho al Gobierno te la van a retrucar... es desagradable", lamentó la Chiqui.

Y completó: "Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No sé si fue gente a favor del Gobierno o no. Yo no estoy en contra de este Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable".

El reposteo del mandatario generó que varios usuarios sostuvieran que se trata de una excelente idea, pero otros remarcaron que debería ser el Estado el que garantice la permanencia de un espacio vital para la cultura nacional.

Mirtha Legrand se había mostrado muy angustiada ante el posible cierre del cine Gaumont y el recorte de fondos para el INCAA. "¿Qué puede costar mantenerlo? Yo fui hace poco y está espléndido, en muy buenas condiciones", había opinado el fin de semana pasado.

"Que no cierre el Gaumont. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza y hacer algo", pidió la diva.