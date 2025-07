Se lavó las manos, pero no las sábanas: Homero Pettinato se defendió de las acusaciones La Reini

Entre videos en TikTok, anécdotas repugnantes y una defensa que no convenció a nadie, quedó claro que la relación entre Homero Pettinato y Sofi Gonet, más conocida como La Reini, terminó y no tiene retorno.

Todo comenzó con un video de la influencer en TikTok en el que se sumó a un challenge viral: enumerar situaciones tóxicas o desagradables vividas con una pareja y cerrar con la frase "y aún así me quedé". Lo que parecía un juego, se transformó en una lluvia de revelaciones que dejaron al conductor muy mal parado.

Tras seis meses de relación, Homero Pettinato y La Reini terminaron

"Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo", arrancó la modelo, pero eso fue apenas un aperitivo. Entre otras cosas, contó que una rata se metió en la casa y como Homero era demasiado vago como para sacarla, decidió que convivieran con el roedor.

Durante los seis meses de noviazgo, el hijo Roberto Pettinato, no mostró interés, ni afecto, ni esfuerzo. Mientras Sofi lo llenaba de regalos, atención y detalles, él se limitaba a pedir más: "Me hacía comprarle todo lo que quería, pedíamos delivery casi todos los días y lo pagaba yo. Nunca me hizo ni un regalo ".

Pero el colmo llegó cuando Homero intentó sacarle la tarjeta de crédito sin permiso: "Una vez quería sí o sí un proyector carísimo. Me insistió hasta el hartazgo. Yo trataba de hacerme la boluda, hasta que lo encontré con mi tarjeta en la mano".

Y si todo eso ya sonaba mal, los detalles sobre la falta de higiene del streamer fueron directamente repulsivos: "Cosas que eran normales que pasen al dormir, por ejemplo, darte cuenta que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta o estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazones y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros, garrapatas", dijo Gonet.

Y continuó: "Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki y le daba fiaca cambiar las sábanas después", reveló, sobre las condiciones en las que pasaban la noche. "A veces, en vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo con las manos con aceite", recordó espantada.

Como era de esperarse, la reacción de Pettinato fue una mezcla de negación, victimismo y humor fallido. Primero, se burló de las acusaciones en Instagram, y luego usó su espacio en Olga para lavarse las manos: "No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna".

Tratando de mostrarse empático y comprensivo, declaró: "Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía, ni decir nada malo de alguien que ame o que amo", trató de mostrar una versión diferente a la de su ex novia, aunque en Instagram bromeó con las denuncias recibidas: "Es una persona maravillosa, increíble tiene una familia hermosa que la cuida y la protege, tiene una carrera zarpada que la armó ella sola", continuó con halagos.

Pero el acting duró poco: "Nos despedimos en buenos términos, nos despedimos bien y después por razones que realmente yo desconozco decidió hacer este video hablando pestes de mi con lo cual tengo un montón de hate encima diciéndome principalmente gordo mugriento", se lamentó, como si todo fuera un complot injusto y no consecuencia de sus propios actos.

Finalmente, Homero Pettinato cerró con una frase que pretendía ser noble, pero sonó más a marketing barato al decir que acepta que La Reini necesite odiarlo para procesar el duelo: "Nunca participaría de eso porque realmente la quiero, porque la amé muchísimo y porque no creo que valga la pena", concluyó.