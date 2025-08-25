Druk: entre risas, copas y verdades incómodas sigue en calle Corrientes una de las obras éxito del año

La obra Druk llegó al Teatro Metropolitan y rápidamente se convirtió en uno de los fenómenos teatrales de la temporada. Adaptada de la premiada película danesa Another Round (Otra ronda), propone una mezcla de humor, drama y reflexión que no deja indiferente a nadie, más a la hora de hablar sobre la amistad, la vida y el futuro.

La trama sigue a cuatro profesores de secundaria que, atrapados en la rutina de la mediana edad, deciden probar un insólito experimento: mantener un nivel constante de alcohol en sangre para "mejorar" sus vidas. Lo que comienza como una travesura divertida se transforma en un viaje que pone en jaque la amistad, los vínculos familiares y la propia identidad de cada uno.

Druk

El elenco, encabezado por Pablo Echarri, Juan Gil Navarro, Osqui Guzmán y Carlos Portaluppi, ofrece actuaciones llenas de primera calidad con una energía, ironía y humanidad que hacen estremecer a los espectadores. Bajo la dirección de Javier Daulte, la puesta en escena combina ritmo, dinamismo y momentos de complicidad con el público el cual es funcional al show, que se siente parte de este juego peligroso que no se sabe dónde terminará.

Con una escenografía ágil, recursos visuales precisos y un guión que alterna carcajadas con instantes de introspección, Druk logra un equilibrio perfecto: entretiene, emociona y deja pensando. No se trata de una apología al alcohol, sino de una invitación a reflexionar sobre los límites que elegimos cruzar para escapar de la rutina, de la realidad y de los pensamientos malos.

Druk ya se catalogó como ganadora de 3 Martín Fierro, en el Teatro Metropolitan de jueves a domingo, comprando las entradas en Plateanet. Dato no menor: en la última presentación de la obra estuvo presente nada más y nada menos que Moria Casán.