Shakira le confesó a Marley lo más doloroso de su ruptura con Gerard Piqué

La separación de Shakira con Gerard Piqué todavía es un tema que despierta mucha atención e inspira emociones muy fuertes en las y los fanáticos de la cantante colombiana. La crisis que retrató en su canción Las Mujeres ya no Lloran fue la punta de un iceberg de un dolor muy grande que pasó por dentro, pero al mismo tiempo un bálsamo para curar su duelo, de acuerdo a lo que relató en una entrevista con la televisión argentina. Ahora se prepara para los tres shows que dará en el país, luego de reventar Paraguay con un espectáculo para 100 mil personas.

"Fue una transmutación. Pasar de la frustración, rabia, dolor y tristeza para transformarlo en arte, creatividad, inspiración", fue la primera definición que dejó en el diálogo que tuvo con Alejandro "Marley" Wiebe en su programa Por el Mundo, sobre su separación y el hecho de hacerla canción. "Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo. Me sentí acompañada y eso fue lo más bonito", reconoció enseguida.

Al mismo tiempo, la artista explicó que su ruptura emocional con el padre de Milan y Sasha sirvió para descubrir "los amigos verdaderos" con los que cuenta "y los que están en el camino de la música". Al mismo tiempo, reveló que también le sirvió para reforzar la historia de amor que tiene con su público, desde hace tantos años. " Quizás la historia de amor más larga que he tenido ", consideró.

La reflexión de Shakira denota una sanación profunda sobre la separación que tanto escándalo despertó, cuando el futbolista se fue con su nueva pareja Clara Anahí para dejarla a ella. La canción que se hizo tan popular en aquel entonces fue la punta de un iceberg de un dolor que ya parece haber pasado en su vida, ahora más orientada a lo artístico y con una gira que definió como la de sus sueños.

Shakira fue entrevistada por Marley en Telefe.

La cantante tendrá cinco fechas en la Argentina. El 8, 9 y 11 de diciembre estará en el estadio de Vélez Sarsfield, mientras que el 14 y el 15 estará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. "Es la gira que siempre quise hacer, por la cual estuve trabajando tantos años y que por fin pude realizar", detalló. "Me tomó un año preparar todo y que sea un trabajo artesanal, canciones y música original para el show, 13 o 14 cambios de vestuario, las visuales", adelantó después.

En la entrevista con Marley, Shakira también reveló una táctica que tiene como para "llenarse de energía" antes de subir al escenario. La artista camina entre su público y asegura que es acción es clave para llegar al show con todas las energías. "Se cargan las baterías para las 2 horas y 15 minutos de concierto. Me siento acompañada por todo ese público y más que un concierto lo veo como un encuentro, una comunión con la gente que me ha acompañado más de 30 años", señaló.

Shakira dio un show para más de 100 mil personas en Paraguay y marcó un nuevo récord de audiencia en ese país.

Shakira viene de romper todos los récords de Paraguay, tras dar lo que los medios locales definieron como "el concierto más grande de la historia del país", donde recibió a más de 100.000 fanáticos del interior del país y hasta de países vecinos en el Estadio La Nueva Olla, donde brindó con dos shows en el que sacó a relucir todo el potencial de su gira, con 10 bailarines en escena y los cambios de vestuario que ya relató.