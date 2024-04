"Siempre fuiste...": el papá de Tini le dedicó una carta, después de las canciones y el palito a Tinelli

Alejandro Stoessel, padre de Tini, le agradeció a su hija las dos canciones que le dedicó en su nuevo álbum Un mechón de pelo, en una publicación que realizó en redes sociales. El nuevo corte tiene el tema Ángel, en el cual repasa su carrera e infancia y recuerda la traición de Marcelo Tinelli a su progenitor por la autoría de la serie Patito Feo, y también cuenta con Pa, una balada que reflejó la tristeza por la que pasó cuando en marzo de 2022 casi pierde la vida por una infección estomacal.

"Las palabras que salen del alma, para expresar nuestras vivencias, siempre son el fiel reflejo de la verdad. Estoy orgulloso de tu álbum, sé lo que viviste, sé que cada palabra evidencia lo que sufriste y lo que soportaste", aseguró Alejandro en su posteo. "Siempre fuiste una mujer valiente, talentosa, y brillante al tener que poner en palabras los sentimientos y las verdades que nos acompañan a lo largo de la vida. Te amo, y estoy agradecido por las canciones tan bellas que me dedicaste", celebró el manager de Tini.

El posteo de Alejandro Stoessel en agradecimiento a Tini por su nuevo disco y las canciones que le dedicó.

"Tu mamá, Fran, vos y yo, sabemos lo que vivimos, lo que sufrimos, y también lo felices que fuimos y somos", fueron las palabras con las que cerró su publicación sentida, y cargada de agradecimiento por las expresiones artísticas que recibió por parte de su hija. La canción contra el conductor del Bailando es sobre el revés judicial que sufrió su padre hace quince años.

"2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos, y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes. Le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente. Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue", dice un fragmento de la letra de Ángel.

Alejandro y Tini Stoessel. La joven le dedicó dos canciones de su nuevo disco a su padre.

Más adelante, en una parte más narrada, también se refiere a lo que sufrió por ese conflicto judicial: "La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show. Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida", remató Tini.

La otra canción en la cual narra el miedo que pasó cuando su padre casi pierde la vida en 2022, también está cargada de emociones propias del amor de una hija a su padre. "Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía. Taba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios, decirte adiós no me salía", recuerda en la letra.

El quiebre de Tini Stoessel en el vivo que dio en redes sociales, cuando habló sobre el bullying en redes sociales.

"Siempre fuiste tú lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí. No pude aceptar despedirme así. Por eso, de rodillas pedí. Por un ratito más. Porque sigas aquí. Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz. Y si un día te vas. Nunca te vas a ir. Porque cada momento que me diste vive en mí. Porque soy parte de ti", celebra Tini en Pa.

La joven artista viene de realizar un vivo de anunció de su nuevo disco en el cual se quebró cuando habló sobre el acoso virtual y de la violencia en las redes sociales. "Ver algo de alguien que está expuesto o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo", aseguró allí.

"Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia, lo que generan las redes sociales. Un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó", completó entre lágrimas.