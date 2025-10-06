Silvina Escudero recordó las "propuestas sexuales" de "productores famosos" que recibió por trabajo

La vedette y modelo Silvina Escudero reveló que en más de una oportunidad rechazó a productores de espectáculos que intentaron seducirla a través de costosos regalos y ofrecimientos de distintos tipos. Además confesó que sus deseos de ser madre son un hecho, tras casarse en 2022 con su marido Federico, de quien no se conoce el apellido por su perfil bajo.

Escudero reconoció que recibió "propuestas a cambio de programas" en el streaming de la Revista Pronto, en el cual el conductor Matías Vázquez le preguntó si se refería a idea de índole sexual. "Nunca me han dicho 'Tenemos sexo y te doy el programa, pero era obvio", señaló la mujer. El rostro y la mirada de ella indicaban que este tipo de situaciones son más habituales que lo que parecen.

"¿Productores famosos que hoy están laburando?", quiso saber Vázquez. "Sí, claro, por supuesto", soltó descontracturada la entrevistada. "Pero yo nunca lo conté, nunca mandé al frente a nadie tampoco y siempre fui fiel a mis convicciones", aclaró con un orgullo marcado por haber tenido esa actitud ante ese tipo de situaciones. En relación a los que se animaban a ser explícitos aseguró que en la cara les decía: "Sos un desubicado total, ¿quién te creés que sos?".

Al mismo tiempo, la hermana de Vanina Escudero también se refirió a otros regalos que rechazó cuando se los intentaron ofrecer con la intención clara de deslumbrar y llamar su atención con la billetera. "Yo recibí un reloj Rolex en una temporada, grabado con mis iniciales 'S.E.' con una parte rosa divina", indicó. "Yo creía que me estaban comprando con eso, ¿entendés? Yo decía '¿Quién te creés que sos para regalarme un Rolex?", agregó.

Silvina y Vanina Escudero.

Escudero también recordó el reclamo del hombre del regalo ante su rechazo, que le decía que estaba grabado y que no tenía otra posible receptora. "Bueno, no sé. Dáselo a Sebastián Estevanez que tiene las mismas iniciales", bromeó la vedette en relación a la anécdota que recordó. "Yo no aceptaba cosas, era muy fiel, muy exagerada también, hoy lo agarro y digo 'Gracias', si querés gastar esa guita en mí, gastala", lanzó después.

Su deseo de maternar

A su vez se refirió a su deseo de maternar tras su matrimonio consolidado con su novio Federico, de quien se desconoce el apellido por el perfil bajo con el que cuenta. "Siento que estoy con muchos cambios internos. Vengo con años muy complicados y yo le pongo el pecho", fue la frase que eligió Escudero para abrir el tema, al aire de Bondi live.

"Venimos atravesando muchos duelos, muchos momentos complicados, mucha tristeza, mucha angustia. Es muy difícil", reconoció. "Uno trata de seguir el día a día y yo la verdad que siempre trato de mostrar alegría en mis redes y a veces no está la alegría. Vengo con un camino muy largo, de muchos años", indicó, como una manera de dar a entender la pelea que enfrenta para lograr su sueño.

"Solamente conté de un embarazo que perdí. Pero esa fue la única que conté y no fue la única", advirtió Escudero. "La verdad que es muy desgarrador para la mujer, para el hombre también, pero para la mujer que pone el cuerpo y deja sus laburos, deja sus responsabilidades". confesó la vedette.