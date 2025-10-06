El consejo de Pampita que cambió la vida de Juli Poggio: así logró comprarse su primer departamento

Es de público conocimiento que, desde su salida de la casa de Gran Hermano, Juli Poggio no deja de facturar. Gracias a su esfuerzo y trabajo, a sus 23 años logró comprarse su primer departamento y reveló cuál fue el consejo de Pampita que la ayudó a hacerlo.

En una entrevista reciente, la bailarina contó cómo se sintió al cumplir ese sueño: "Un orgullo enorme, la verdad. Es un sueño por el cual trabajé un montón y lo veía muy lejano. Súper feliz, la verdad".

Juli Poggio muestra en detalle las nuevas adquisiciones para su departamento

En ese contexto recordó una charla con Pampita, quien no sólo le dio consejos sobre cómo manejarse en el medio, sino también sobre finanzas personales: "Una vez que nos cruzamos en una alfombra roja de los Martín Fierro me dijo: ' Tratá de no gastar plata en carteras, ropa... eso viene solo '".

"Ahorren para comprarse su primer departamento", fue el consejo que la modelo le dio a Juli y a "La Tora", cuando ambas recién salían de la casa de Gran Hermano y comenzaban a abrirse camino en el mundo del espectáculo.

Poggio no dudó en expresar su admiración por la conductora: "La admiro mucho, siempre fue una referente para mí. Me encanta cómo es y la carrera que hizo", dijo la influencer. Además, recordó que tuvo la oportunidad de conocerla más de cerca durante un viaje a Tailandia con la exclusiva marca de joyas Pandora: "Es tal cual se muestra", agregó.

El clip de la entrevista de Juli Poggio se viralizó en redes sociales, y los usuarios recordaron cómo la propia Pampita había elogiado públicamente a la joven: "Justo hablé con Juli, me la crucé en el backstage de las fotos del Martín Fierro. Sé que está laburando un montón, es súper talentosa. Le espera un carrerón porque canta espectacular, baila increíble y tiene un ángel especial", había dicho en un móvil con A la Tarde, donde no sólo reconoció su talento, sino también el cariño que genera en la gente, algo que no es tan fácil de conseguir.