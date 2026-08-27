Se acabó el misterio: destapan qué pasaba cada vez que Tini Stoessel usaba su tarjeta

El conflicto familiar que rodea a Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo luego de que Yanina Latorre volviera a hablar públicamente sobre la relación de la cantante con sus padres. Esta vez, la conductora contó situaciones que, según aseguró, llegó a presenciar personalmente durante los años en los que mantuvo una estrecha relación con Mariana Muzlera, la mamá de la artista.

En medio de las versiones sobre la auditoría que habría solicitado la cantante para conocer en detalle el manejo de su patrimonio, la conductora puso el foco en una cuestión cotidiana: la forma en la que Tini podía disponer de su propio dinero y el control que existía sobre sus gastos.

Continua el conflicto entre Tini Stoessel y su familia

"Cada vez que usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando . Cuando lo vi, me horrorizó", aseguró la periodista durante su programa en El Observador.

Latorre, quien durante años fue amiga de Muzlera, viene revelando distintos detalles sobre la dinámica interna de la familia Stoessel desde que trascendió la supuesta auditoría. Según explicó, las limitaciones no se reducían únicamente al seguimiento de los movimientos realizados con una tarjeta: "Ella quería tener una cuenta para tener efectivo y usar, pero el padre no se la habilitaba. Un horror", afirmó sobre la situación que habría atravesado la cantante.

🗣️ "CUANDO TINI SE QUISO COMPRAR UNA CASA CON DE PAUL, EL PADRE LE DIJO QUE NO"

Yanina Latorre reveló detalles del conflicto económico entre Tini Stoessel y su papá: "Cuando Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma. Y yo lo vi".



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Para la conductora, Tini habría crecido dentro de una estructura familiar en la que ese nivel de control estaba completamente incorporado a su vida cotidiana. Por ese motivo, sostuvo que determinadas situaciones que desde afuera pueden resultar llamativas habrían sido naturalizadas por la propia artista: "Estas familias te crían para que vos no hagas planteamientos. Tini no conoce otra vida", sostuvo.

Incluso, Yanina aseguró haber recibido relatos sobre situaciones en las que la cantante no habría contado con dinero disponible para afrontar gastos habituales cuando salía con sus amigos: "A mí me han contado que cuando Tini sale con los amigos, no tiene para pagar el Uber ni la comida porque no le habilitan ", señaló.

Tini Stoessel

Sin embargo, las declaraciones no terminaron allí. Horas después, el conflicto tuvo una inesperada continuación mientras Latorre conducía SQP por América TV. Cuando faltaban pocos minutos para terminar el programa, recibió un llamado que sorprendió a todos los integrantes del ciclo: "Me llama Mariana, la mamá de Tini", anunció Yanina frente a sus panelistas antes de atender el teléfono.

Apenas comenzó la conversación, la conductora le aclaró a Muzlera que se encontraba en vivo. Al enterarse, la mamá de la cantante reaccionó inmediatamente y dejó en claro que no quería que la comunicación saliera al aire: "No quiero salir al aire. Perdóname, no sabía que estabas al aire", le dijo.

Yanina Latorre reveló detalles íntimos de Tini Stoessel y su mamá, Mariana Muzlera

Pero además hizo otro pedido concreto: que Yanina no revelara públicamente que ambas habían mantenido esa conversación. " No quiero que digas que hablé con vos, Yanina ", expresó Muzlera.

Ante la situación, Latorre intentó explicarle que ya había anunciado frente a las cámaras quién estaba del otro lado del teléfono y le propuso retomar la charla una vez finalizado el programa: "Todo bien, estoy al aire. Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termino? Es que ya estoy al aire y está saliendo", le advirtió Yanina.

Con el correr de las horas trascendieron más detalles sobre aquella comunicación. Según se conoció posteriormente, el llamado habría sido en un tono de furia: Mariana se habría molestado por las declaraciones que Latorre había realizado sobre la tarjeta de crédito de su hija, las supuestas limitaciones que tendría Tini para disponer de dinero y la alarma que recibirían sus padres cada vez que la cantante efectuaba un gasto.

Lejos de bajar el tono de la polémica después de aquella comunicación, Yanina Latorre volvió a expresarse públicamente, esta vez a través de sus historias de Instagram, con una frase que generó todavía más repercusión: "El ladrón cree que todos son de su condición", escribió.

Los mensajes de Yanina Latorre tras el llamado de la mamá de Tini Stoessel

Además, anticipó que después de sus declaraciones comenzó a recibir una enorme cantidad de información relacionada con el conflicto que involucra a la familia Stoessel: "Tengo el teléfono estallado. Audios, data, información, de todo. Mañana veo qué hago", agregó.