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Explotaron los memes de Tini Stoessel en modo ciruja: del shampoo con agua al casamiento con Rodrigo De Paul

La supuesta auditoría sobre el patrimonio de la Triple T desató una catarata de burlas, mientras ella prepara una carta pública para dar su versión.

27 Agosto de 2026 11:47
Tini Stoessel
Tini Stoessel

El conflicto familiar y económico que atraviesa Tini Stoessel dejó de ser solamente un tema de los programas de espectáculos y rápidamente se trasladó a las redes sociales. Las versiones sobre la auditoría que la cantante habría solicitado para conocer cómo fueron administrados los ingresos generados durante su carrera despertaron sorpresa, especulaciones y, por supuesto, una catarata de memes.

Según trascendió, hace aproximadamente tres meses la Triple T habría decidido apartar a su padre, Alejandro Stoessel, de la representación y gestión comercial de su carrera después de más de 15 años de trabajo conjunto. A partir de ese cambio, habría impulsado una auditoría para revisar su patrimonio y las sociedades vinculadas a su actividad profesional.

Tini Stoessel fue la protagonista de los memes mas desopilantes tras su conflicto familiar
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En medio del escándalo, Pablo Layus reveló en Primicias Ya que Tini estaría preparando una carta pública para responder a las versiones que circularon durante los últimos días sobre su privacidad, su familia y su economía. Además, se conoció que, pese a la fortuna que habría generado a lo largo de su carrera internacional, la cantante estaría inscripta como monotributista.

Mientras se espera que Stoessel rompa el silencio y dé su versión, las redes hicieron lo suyo. Los usuarios tomaron los detalles que trascendieron sobre su situación económica y apuntaron especialmente contra su futuro casamiento con Rodrigo De Paul, dando lugar a memes, bromas e ironías que rápidamente se viralizaron.

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