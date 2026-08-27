Explotaron los memes de Tini Stoessel en modo ciruja: del shampoo con agua al casamiento con Rodrigo De Paul

El conflicto familiar y económico que atraviesa Tini Stoessel dejó de ser solamente un tema de los programas de espectáculos y rápidamente se trasladó a las redes sociales. Las versiones sobre la auditoría que la cantante habría solicitado para conocer cómo fueron administrados los ingresos generados durante su carrera despertaron sorpresa, especulaciones y, por supuesto, una catarata de memes.

Según trascendió, hace aproximadamente tres meses la Triple T habría decidido apartar a su padre, Alejandro Stoessel, de la representación y gestión comercial de su carrera después de más de 15 años de trabajo conjunto. A partir de ese cambio, habría impulsado una auditoría para revisar su patrimonio y las sociedades vinculadas a su actividad profesional.

Tini Stoessel fue la protagonista de los memes mas desopilantes tras su conflicto familiar

En medio del escándalo, Pablo Layus reveló en Primicias Ya que Tini estaría preparando una carta pública para responder a las versiones que circularon durante los últimos días sobre su privacidad, su familia y su economía. Además, se conoció que, pese a la fortuna que habría generado a lo largo de su carrera internacional, la cantante estaría inscripta como monotributista.

Mientras se espera que Stoessel rompa el silencio y dé su versión, las redes hicieron lo suyo. Los usuarios tomaron los detalles que trascendieron sobre su situación económica y apuntaron especialmente contra su futuro casamiento con Rodrigo De Paul, dando lugar a memes, bromas e ironías que rápidamente se viralizaron.

El proximo show de tini pic.twitter.com/FHLG8tV3ac — Solcito🇦🇷☀️ (@esposftSierra) August 26, 2026

Tini entrando al Home Banking hoy pic.twitter.com/MeXeGZ9EPJ — Gonza (@gonzaloezeqieel) August 27, 2026

A ver que subió Tini a Instagram??



Tini: pic.twitter.com/tZ6P3OBjYU — HER (@HerMachadou) August 26, 2026

- De Paul: vamos a comprarnos una casa

-Tini: pic.twitter.com/7t6qb0CsQz — Marplatense orgullosa (@mdporgullosa) August 26, 2026

tini preparándole la cena a de paul pic.twitter.com/Tmu3OM3vk9 — lady evil (@fernetinthejar) August 26, 2026

Tini llegando a la Anses a tramitar la garrafa social pic.twitter.com/IJF9dHQfgB — Santiago (winter edition) (@esfansanto) August 26, 2026

Tini ya daba señales. Le ponia jugo a su botella de villavicencio. pic.twitter.com/6EhYgAIOan — Abril (@abrilcba_) August 26, 2026

tini: bueno che para algo trabajo tanto, voy a darme el gusto de comprarme un shampoo y una botella de aceite



la mesita de luz de los padres automáticamente: pic.twitter.com/WuoBv6pHqj https://t.co/Bb1tL9qYQT — piti (@nosoypitti) August 26, 2026

De Paul: che nos vamos a Maldivas?



Tini: pic.twitter.com/2saI104tXJ — Soledad Victoria 🦂♏️ (@SoSuperfreak) August 26, 2026

De Paul: Gorda y si compramos una casa en Miami?



Tini: pic.twitter.com/lCrZeaU73x — G. (@giseelex) August 26, 2026

a ver que subió tini hoy pic.twitter.com/El6o28Wklo — santi ✭ (@tiniy2k) August 26, 2026

Tini viendo los partidos de De Paul pic.twitter.com/DgmcaeWTnB — Fabipa (@fabipa90) August 26, 2026

tini recibiendo a las amigas para contarles q paso pic.twitter.com/1XOMx8L5It — Emma 🌶️🇦🇷🌞 (@em_ckh) August 26, 2026

Tini y de Paul después del casamiento pic.twitter.com/W1L4WEb504 — flo 🇺🇾 (@reuruguaya) August 26, 2026