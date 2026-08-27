Crecer siendo una Pergolini y elegir su propio camino: la historia de Valentina antes de Popstars

La participación de Valentina Pergolini en Popstars terminó mucho antes de lo esperado. La hija menor de Mario Pergolini había logrado superar la multitudinaria primera instancia del reality de Telefe, pero apenas unos días después del comienzo del programa decidió bajarse de la competencia para priorizar otros proyectos vinculados a su carrera como actriz.

La joven de 20 años se había presentado al casting con un clásico de Britney Spears y consiguió convencer al jurado para avanzar entre las miles de aspirantes que buscan convertirse en las nuevas estrellas del programa. Su aparición generó rápidamente repercusión no solo por su desempeño, sino también por ser hija de uno de los conductores y empresarios más reconocidos de los medios argentinos.

Valentina Pergolini en Popstars

Sin embargo, este miércoles en Los Profesionales con Flor (El Nueve), la periodista Naiara Vecchio reveló que Valentina decidió abandonar el certamen. Según explicó, detrás de la determinación habría otro importante proyecto profesional que coincide con las grabaciones del reality: "Ella pasó la primera instancia, la eligieron los jurados. Pero ayer no la vimos... Es la primera baja de Popstars . Hay un mes y medio de grabaciones. Valentina Pergolini fue convocada por otros proyectos", contó Vecchio.

La periodista dio entonces detalles sobre el futuro laboral de la joven y reveló que su carrera como actriz habría pesado a la hora de tomar la decisión. "Ella grabó En el Barro con Sebastián Ortega, va a estar en la tercera temporada. Me dijo Pablo Culell, uno de los productores, que están grabando y siguen las grabaciones", detalló.

Pero la superposición de compromisos no habría sido el único factor detrás de la salida. De acuerdo con la información difundida en el programa, también habrían existido algunas diferencias puertas adentro: "Eligió por algunos desacuerdos o por tener más interés en apostar a su carrera como actriz, dejar Popstars, y por algunas diferencias con la producción... No va a seguir ", agregó Vecchio.

La reacción de Mario Pergolini

La participación de Valentina había provocado una situación inesperada para Mario Pergolini, quien contó al aire que su hija se había presentado al reality sin avisarle. El conductor convirtió la anécdota familiar en uno de los momentos más comentados de Otro día perdido, el ciclo que conduce por El Trece, justamente en la misma franja horaria en la que compite Popstars.

Pergolini sobre la participación de su hija en Popstars pic.twitter.com/O1Ykg1vYB9 — SQP (@SQP_oficial) August 27, 2026

La situación surgió durante una charla con Agustín "Soy Rada" Aristarán y Evelyn Botto. Mientras conversaban sobre carreras artísticas, familias y exposición mediática, Pergolini terminó contando cómo se enteró de que Valentina había decidido probar suerte en el programa de Telefe: "Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?", lanzó entre risas, aunque dejando entrever cierto reclamo por haberse enterado de la decisión cuando ya estaba tomada.

Pero había otro detalle que hacía todavía más particular la historia: su hija había elegido debutar en un reality emitido por la competencia directa de su programa. "¡En otro canal!", exclamó al aire, indignado, al remarcar la curiosa situación.

Mario Pergolini no está contento con la exposición de su hija Valentina

La conversación había comenzado a partir del conflicto que atraviesa Tini Stoessel y derivó en un debate sobre el rol de las familias detrás de las carreras de los artistas. Fue entonces cuando Pergolini utilizó su propia experiencia como ejemplo y describió con ironía el inesperado camino que estaba tomando su hija: "Yo justo tengo ahora a mi hija expuesta por ahí, porque me hace cola en realities y se va y se presenta", expresó sobre la decisión de Valentina de buscar su propio lugar en el mundo artístico.

Quién es Valentina Pergolini

Valentina Pergolini tiene 20 años y es la menor de los tres hijos de Mario Pergolini y Dolores Galán. Pese a haber crecido en una familia estrechamente vinculada con los medios, durante gran parte de su vida mantuvo un perfil bajo. Su exposición comenzó a crecer recién cuando decidió apostar profesionalmente por la actuación.

El año pasado tuvo su debut en el teatro musical con Despertar de Primavera, un proyecto que marcó su llegada al escenario y dejó en evidencia que buscaba construir una carrera propia. Aunque lleva uno de los apellidos más conocidos de la televisión y la radio argentina, siempre destacó el acompañamiento de su padre y los consejos que recibió de él: "A mi papá siempre que puedo le pido un consejo y lo escucho porque es de los mejores consejeros que tengo ", explicó tiempo atrás. Además, reveló una de las enseñanzas que Pergolini le transmitió desde que comenzó a interesarse profesionalmente por el medio: "Siempre me dijo que un buen artista sabe de los dos mundos, delante y detrás de cámaras".

Valentina Pergolini tiene 20 años y es la menor de los tres hijos de Mario Pergolini

Su interés por la actuación, sin embargo, había aparecido mucho antes. Cuando era chica quedó fascinada por las ficciones juveniles y los grandes fenómenos televisivos de su generación. Primero fueron Chiquititas, Casi Ángeles y Rebelde Way, y más adelante producciones internacionales como Violetta, Hannah Montana y Victorious.

Después de terminar el colegio decidió convertir ese deseo en una profesión y comenzó a formarse en artes escénicas. "Siempre supe que quería ser una artista completa, subirme a un escenario, estar frente a una cámara y actuar. Y el teatro musical combina todo lo que me gusta. Me decidí por estudiar artes escénicas", explicó.

Su formación no se limitó a estar arriba del escenario. Mientras realizaba castings y workshops, comenzó a trabajar como asistente de producción en Club Media, donde participó detrás de escena en espectáculos como Rent y El Principito. Esa experiencia terminó de confirmar su vocación y también le permitió conocer el otro lado de la industria.

Ahora, después de haber conseguido un lugar entre miles de aspirantes en Popstars, Valentina Pergolini eligió dar un paso al costado del reality y concentrarse en la actuación. Su participación en la tercera temporada de En el Barro aparece como uno de los proyectos que explican el inesperado cambio de rumbo y refuerza la decisión de construir su propio camino dentro de la industria.