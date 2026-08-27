Los jugadores del container y Ricky Centurión se burlaron de Chacho Coudet por la eliminación de River

La eliminación de River de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe dejó a Eduardo Coudet en el centro de las críticas y también provocó la reacción de algunos futbolistas con cuentas pendientes con el entrenador.

Dos de ellos fueron Matías Galarza Fonda y Kendry Páez, integrantes del grupo de jugadores apartados del plantel profesional y que pasaron a entrenarse separados bajo la conducción del Chacho, una situación que entre los hinchas quedó rápidamente bautizada como el "container". Minutos después de la eliminación, Galarza publicó en sus redes una imagen del penal que convirtió ante Alemania en el último Mundial , una aparición que fue interpretada como una provocación en medio de la crisis de River.

Galarza Fonda

El futbolista paraguayo continúa apartado del plantel profesional. Se lo vinculó con la Juventus, pero su destino parece estar más cerca de Olimpia de Paraguay, lo que despierta resquemores entre la directiva millonaria, que no estaría dispuesto a cederlo al fútbol de su país.

Kendry Páez también llamó la atención con su actividad en Instagram. El ecuatoriano publicó inicialmente una historia completamente negra acompañada por un emoji de dientes apretados y posteriormente decidió borrarla. Mientras tanto, el Chelsea trabaja contra el tiempo para encontrarle nuevo club al seleccionado de Ecuador. México podría ser su destino más probable ya que en Europa fue rechazado (se lo vinculó al Ipswich Town) y en la Liga MX el mercado sigue abierto una semana más.

Kendry

Pero la reacción más fuerte llegó de alguien que ni siquiera forma parte del actual plantel: Ricardo Centurión. El ex Racing publicó apenas terminó el encuentro: "Todo vuelve. Cuánto tiempo esperando esto jajajajaja".

La referencia parecía apuntar a Coudet y, horas después, el propio Centurión confirmó que así era. En un audio que envió a Puerrul, el streaming de Gastón Edul y Davoo Xeneize, explicó los motivos de su bronca con el entrenador. "Claramente sí fue por eso, porque conmigo no fue un tipo honesto", afirmó. Centurión recordó entonces el conflicto que protagonizó durante su etapa en Racing y reconoció que él mismo había cometido errores. Sin embargo, aseguró que tiempo después intentó hablar personalmente con Coudet para disculparse y que el entrenador se negó a recibirlo.

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"Ahí se ven los verdaderos hombres. Era pedirle disculpas e irme a mi casa y después seguir entrenando en Reserva, pero no, no fue así", sostuvo. Además, lanzó otra dura crítica contra la carrera del Chacho: "En ningún club creo que le va bien. Solamente salió campeón en Racing y no me llamó ni para levantar el trofeo". Finalmente, Centurión rechazó que su mensaje fuera producto del resentimiento: "Esto no es dolor ni resentimiento. Que lo tomen como quieran, no me interesa".