Soledad Pastorutti salió en defensa de la producción de La Voz Argentina tras el escándalo por el final del programa

La Voz Argentina llegó a su final en medio de una tormenta. Lo que debía ser una fiesta musical se convirtió en un cierre deslucido, sin emoción y con más dudas que certezas. El reality de canto más visto de Telefe terminó envuelto en un escándalo por la falta de transparencia en la votación, las grabaciones previas y el confuso anuncio del ganador. En medio del revuelo, Soledad Pastorutti -una de las históricas jurado del ciclo y tres veces ganadora del concurso como coach- decidió romper el silencio y salir en defensa de la producción, que fue blanco de durísimas críticas. "La producción es increíble, se labura todo", arrancó.

Soledad Pastorutti salió en defensa de la producción de La Voz Argentina

La Sole le respondió a una seguidora que, tras manifestarle su cariño, le había pedido que regresara en la próxima edición "pero con otra producción, por favor". "No todo lo que ocurre depende de ellos y la verdad creo que este año les tocó tomar decisiones muy difíciles", le aclaró y visiblemente molesta, se negó a dejar pasar el comentario. "Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían. Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás...", explicó, defendiendo a quienes, según ella, hicieron lo posible por sostener el programa casi cuatro meses hasta la llegada de MasterChef.

Sin embargo, su intento de poner paños fríos no alcanzó para apaciguar el descontento del público, que desde el lunes por la noche viene desbordando las redes con reclamos. Las críticas apuntan no solo al final grabado, sino también a los desmanejos en la programación -con semanas en las que el ciclo se emitió apenas dos días por los compromisos del canal- y a la falta de transparencia en los resultados. "Papelón grabar las 4 finales y ni siquiera decir los demás puestos. Nunca más una final grabada, cero emoción y expectativas. No existe más el factor sorpresa", escribió una usuaria en X, sintetizando el malestar general.

La polémica creció aún más cuando Nicolás Occhiato anunció al ganador, Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, sin revelar los porcentajes ni el orden del resto de los finalistas. La escena duró apenas unos segundos: un abrazo apurado, una cámara fuera de foco y un cierre abrupto que desconcertó a todos. "¿Y los otros puestos? ¿Posta que termina así? Cero respeto al público que miró el programa", cuestionó otro usuario.

Incluso periodistas como Luis Bremer y Marcela Coronel sumaron su voz al coro de quejas. "Papelón lo de La Voz Argentina. Anticiparon los 4 premios y sólo dieron el ganador Nicolás. El público se quedó con las ganas de saber quién se llevó el 2do, 3er y 4to puesto. Corte abrupto y fin. Lamentable", escribió Bremer. Coronel fue más directa: "Ganó Nico, ¿y los demás en qué puesto?".

Lo cierto es que esta clase de desmanejos no sólo ocurrieron durante la final, sino que se intensificaron en las últimas semanas. Por ejemplo, hubieron semanas donde La Voz directamente no se emitió por los distintos compromisos que fue tomando Telefe: desde la emisión de los Martín Fierro de Televisión hasta la transmisión de los encuentros de River Plate por Copa Libertadores. Todo eso fue desgastando al público fiel, quien hasta último momento no sabía cómo ni cuándo se iba a emitir el reality de canto .Otra situación que molestó a los fans del programa fue la poca transparencia a la hora de elegir a los participantes, ya sea por el voto del jurado o del público.

La producción, de manera extraña y hasta llamativa, decidió obviar todo tipo de porcentaje y/o numeración a la hora de nombrar a aquellos que seguían en el programa. Situación que perduró hasta la final que consagró a Behringer. A la hora de dar los ganadores de cada ronda, Occhiato presentaba una hoja escrita con lapicera con los nombres de los ganadores en orden, pero sin detallar qué porcentaje o valoración habían tenido, lo que generó innumerable cantidad de críticas que terminaron por explotar durante la final. Ante el escándalo, Telefe intentó contener el daño publicando el supuesto ranking final en las redes oficiales del programa.

De esta manera, el ciclo informó que Alan Lez quedó segundo, Milagros Gerez Amud tercera y Eugenia Rodríguez cuarta. Pero ni siquiera ese gesto calmó las sospechas, ya que los resultados fueron publicados sin porcentajes ni datos sobre la cantidad de votos. Así, La Voz Argentina cerró su temporada más polémica dejando un sabor amargo entre sus fanáticos.