Chicanas, risas incómodas y un "carpetazo": Wanda vs Maxi, el reencuentro más picante del debut de MasterChef Celebrity

Si MasterChef Celebrity prometía una temporada explosiva, cumplió desde el minuto uno. En su debut por Telefe, el reality culinario reunió frente a frente a Wanda Nara y Maxi López, en lo que fue uno de los reencuentros más comentados -y morbosos- del programa. Y como era de esperarse, la tensión se cortaba con cuchillo. El ingreso del ex futbolista al estudio generó que Wanda, visiblemente nerviosa y en su rol de conductora, rompiese el hielo: . "Ni loca. No. Maxi, viniste, ¿te animaste?". Él, entre risas y con una honestidad desarmante, respondió: "Me animé. Tengo que decir que mi nivel de nerviosismo está arriba de 100".

Hasta ahí, todo bien. Pero bastó una simple pregunta para que el reencuentro tomara sabor a revancha. Wanda, filosa, indagó: "Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás o no cocinás?" Y Maxi no se guardó nada: "Estuve casado una vez y era todo congelado." Silencio. Risas. Incomodidad general. Y una Wanda que, lejos de incomodarse, supo pilotear la situación con humor y elegancia. "Ahora aprendí, sé cocinar", respondió con una sonrisa pícara.

El ida y vuelta continuó con el tono juguetón de dos que se conocen demasiado. "Ahora no solo está el jurado, sino también esta Wanda. Ahora sí", bromeó Maxi, mientras la conductora replicaba con gestos resignados. Lo cierto es que la química -y la tensión- entre ambos fue imposible de disimular. Antes del estreno, Wanda ya había anticipado lo que se venía: "Fue un personaje difícil que estuviera acá, vive afuera. Todo nuestro entorno sabe nuestra forma de ser", explicó la mediática.

maxi: "estuve casado una vez y era todo congelado" CHAU JAKSJAJS #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/ZZBAkzm9pJ — ؘjuandi (@poxelse) October 14, 2025

Y aclaró; "Y yo con él siempre tuve esta relación de hacer chistes y bromas... tuvimos nuestras peleas, obviamente, pero la relación está como cuando éramos jóvenes". Y cumplió. Porque lo que se vio en pantalla fue una mezcla de nostalgia con rating, un cóctel de historia compartida, chicanas afiladas y algo de reconciliación televisiva. Maxi López, por su parte, regresó solo al país para este desafío culinario, dejando en Europa a su pareja actual, Daniela Christiansson, que está embarazada.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef

Pero eso no impidió que su debut fuera un show dentro del show: nervioso, divertido y suelto. "Te encontraste una mujer hermosa más flaca, más alta, más linda que yo, a vos te fue mejor con el cambio", le dijo a Wanda a modo de reproche. "Los dos metimos cambios. Estoy contento ¿y vos?", intentó esquivar el dardo Maxi, a lo que Wanda remató: "Estás mejor que yo, seguro", en clara referencia a su separación de Mauro Icardi. Con 24 celebridades listas para prender los hornos, MasterChef Celebrity arrancó con el menú ideal: una pizca de morbo, una cucharada de humor, y un plato principal servido con historia y reclamos con humor.