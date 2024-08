Soltó la pala: el currículum de Camila Mayan y el trabajo que dejó para seguir a Mac Allister

En el marco del proceso judicial que comenzó contra su ex pareja el futbolista Alexis Mac Allister para que éste la compense por los cinco años en los que se fue con él a Inglaterra, se conoció el currículum de la influencer Camila Mayan y el trabajo que abandonó para que el mediocampista cumpla sus sueños. La filtración, que no tiene más misterio que la información de su cuenta de Linkedin, llegó en el momento en el cual intenta demostrar cuánto merece desde lo económico por haber dejado su vida de lado.

Según lo declarado por Mayan, entre abril de 2018 y mayo de 2020, sólo cinco meses después de que su entonces novio comenzara a jugar en el Brighton & Hove Albion, ella fue "parte del equipo de Atención al Cliente de Mercado Envíos". Respecto a sus funciones aclaró que daba "soporte tanto a compradores como vendedores", con el fin de asegurarse "que todos los paquetes comprados en la plataforma pudieran enviarse correctamente y llegar a destino".

El perfil de Linkedin de Camila Mayan

"Durante este proceso intervienen distintas variables y usuarios de la empresa, por lo que pueden surgir inquietudes acerca de distintas etapas del mismo", aclaró la influencer de moda. "Adicionalmente, complementaba mi rol dentro del equipo de Atención al Cliente colaborando con el equipo de Knowledge Management capacitando a los nuevos integrantes de Atención al Cliente y trabajando en la creación de contenido de soporte para diferentes sectores de Atención al Cliente a través de Google Slides", agregó.

En la red social especializada en conseguir y difundir oportunidades laborales, Mayan también dio información acerca de su anterior empleo, también en la compañía que conduce Marcos Galperín, pero entre octubre de 2017 y abril de 2018. "Formé parte del sector de Atención al Cliente de Mercado Pago, asesorando a los usuarios en sus consultas en cuanto a todo el proceso de pago dentro del sitio, desde el lado del comprador, para poder llevar a cabo con éxito sus operaciones y brindando soporte en caso de que algo no saliera de acuerdo a lo esperado", relató. A su vez, se puede ver la primera experiencia laboral formal que tiene declarada la joven: en Asistec S.A. como Data Entry y duró casi dos años, ya que fue de diciembre de 2015 a octubre de 2017.

Se podría decir que El perfil de Linkedin de Mayan está abandonado, no se le ve actualizado. Por ejemplo, en donde habla de su ubicación, señala que esta es en "Londres y alrededores" y "Brighton", dos localidades de Inglaterra y el Reino Unido de Gran Bretaña. A su vez, lo que demuestra que sus intenciones de trabajar seguían intactas en el viejo continente, se definió como "buscando empleo de forma inmediata". También, entre sus skills se definió como "especialista en comunicaciones" y como "asistente de moda", por donde viene en la actualidad su trabajo.

La información respecto a los viejos trabajos de Mayan llega justo a tiempo en relación a la causa que inició contra su ex pareja. Si bien no está planteada desde un punto de vista judicial, son datos que bien podrían respaldar el pasado laboral que abandonó la influencer de moda para acompañar a su entonces pareja a Inglaterra.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister antes de su separación

"Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la Justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso, en este tiempo, no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho", aseguró Camila Mayan ante un móvil de LAM que la cruzó por el tema. "Diga lo que diga, van a opinar igual, me di cuenta de que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben dónde estuve y lo que hice", añadió al respecto.