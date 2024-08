Marengo se olvidó del micrófono y protagonizó un insólito furcio en vivo: ¿Salió con el "Kun" Agüero?

Rocío Marengo volvió a ser tendencia en las redes sociales por una inusual metida de pata que cometió mientras hacia un repaso de todos los noviazgos que tuvo con futbolistas a lo largo de su carrera, algunos conocidos y otros que hasta el día de hoy mantiene en el anonimato. Fue en ese momento que la modelo protagonizó un llamativo furcio cuando le quiso contar a Ángel de Brito, al oído, el nombre de un ex delantero con el que salía, olvidándose que la cámara la estaba tomando y que el micrófono estaba abierto. Lo cierto es que el nombre que lanzó sin darse cuenta fue el de Sergio "Kun" Agüero.

Mientras contaban que Juan Sebastián Verón y Valentina Martín esperan su primer hijo, Marengo le preguntó a Nazarena Vélez en LAM si tuvo romances con futbolistas a lo largo de su vida. "Ojo con lo que preguntás porque yo también puedo repreguntar", la cruzó la panelista. Fue entonces que el conductor vio la oportunidad y le consultó a la bailarina del koala si mantuvo romances con jugadores de fútbol. "Sí, como Naza. Hemos salido", respondió.

Luego de aclarar que no salió con Martín Palermo, ya que el ex Boca era el por entonces marido de su "amiga" Jaqueline Dutrá, De Brito la siguió provocando para que cuente intimidades de su vida amorosa. "¿Fuiste muy botinera o poquito? ¿2 o 3 botines probaste?", le preguntó el periodista. "¡Ay, qué feo tema! Poquitos. Lo que pasa es que yo trabajaba en Mar de fondo, hacía notas, y a Fantino no le gustaba que yo me vincule con ellos", recordó Rocío.

De paso, la actual pareja de Eduardo Fort aclaró que no estuvo con Alejandro Fantino. "Era mi amigo. Yo le presenté chicas muy famosas", contó y siguió: "Yo salí con (Ariel) el Bombón Rosada que jugaba en Chacarita y en Boca. La familia es un amor. También tuve otro novio... ¡Es horrible lo que estoy haciendo! Jugaba en la selección uruguaya. Sebastián Sosa, si mal no recuerdo porque pasaron muchos años". Rápidamente sus propios compañeros le aclararon que se había confundido de arquero charrúa.

Rocío Marengo

En realidad, Rocío salió con un portero del país vecino: Sebastián Viera. "Fuimos a ver a la selección uruguaya con mi hermana porque mi novio era el arquero. ¡Pobre, se va a querer matar! Le empezaron a hacer goles y goles y la gente le gritaba '¡uno, dos, tres, cuatro, koala!'", recordó, en referencia al baile que popularizó durante su paso por el Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli. "Yo pasé de ser la primera dama, a ser Wanda, a estar escondida. No es fácil ser botinera cuando el chico juega mal", dijo.

Sergio Kun Agüero

Pero lo mejor llegó al final, cuando Marengo negó haber salido con Higuaín y le pidió a Ángel que se acercase para contarle, al oído, el nombre del delantero con el que había mantenido algunos encuentros y que no podía trascender. Fue en ese momento que pronunció el nombre del "Kun". "¡Se escucha, bolud...!", la cruzó De Brito, a quien no le quedó otra que preguntarle directamente: "¿Saliste con el Kun Agüero? Ahora vamos a desarrollar todo este tema".En su afán de salir del apuro, Rocío aclaró que todo se malinterpretó y que había querido decir otra cosa. "Se entendió mal. Quería decir que él salió con una amiga", se justificó.