"Soy una nena de 14, no el epicentro del drama familiar": el firme descargo de Allegra Cubero en medio del escándalo por su fiesta de 15

A veces, cumplir 15 puede parecer más complicado que organizar un casamiento real. Y si tu mamá es Nicole Neumann, tu papá es Fabián Cubero, y tu madrastra es Mica Viciconte, el cóctel mediático está garantizado. Eso es exactamente lo que le tocó vivir a Allegra Cubero, la hija del medio del ex matrimonio Neumann-Cubero, quien, cansada del vendaval de críticas y especulaciones sobre su fiesta de 15, decidió ponerle fin al escándalo con un mensaje claro, directo y, sobre todo, maduro. Todo comenzó cuando se supo que Nicole no asistiría al festejo de su hija, organizado por Fabián, y que la celebración sería "dividida": fiesta con papá, viaje con mamá.

Un acuerdo que, según Allegra, fue consensuado y que la tiene feliz. Pero las redes, ya sabemos, nunca perdonan. Y menos cuando hay chimentos familiares de por medio. Así, Allegra empezó a recibir una catarata de comentarios juzgando su vínculo con su madre, acusándola incluso de "elegir" a su papá por encima de Nicole. Entonces, la adolescente, que aún ni sopló las velitas de los 15, agarró el celular y escribió una historia que desarmó a más de uno: "No me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de 14 años, opinando y criticándome sin saber cómo son las cosas".

Con una madurez que dejó chiquitos a más de un adulto, Allegra aclaró que ama a sus dos padres "por igual" y que la decisión de dividir la celebración fue tomada en conjunto. "Estamos los tres muy contentos", afirmó. Pero no se quedó ahí. En un pasaje clave, lanzó una frase que debería quedar pegada en la heladera de más de un opinólogo digital: "Con 14 años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando". Más claro, imposible. Una adolescente de casi 15 años pidiendo lo que el mundo adulto no le está sabiendo dar: respeto y privacidad.

Mientras tanto, Nicole Neumann también había dado su versión. En una entrevista con Puro Show, explicó que, pese a no asistir a la fiesta, participará en otra parte clave de la celebración: el viaje madre e hija y la creación del vestido junto al diseñador Laurencio Adot. "Charlamos de cómo estaban dadas las cosas y para mí siempre la decisión final es de ella. Yo le dije: 'Lo que vos desees y te haga feliz, yo te voy a acompañar'", sostuvo la modelo, visiblemente dolida, pero comprensiva. Incluso admitió: "Como mamá hay un montón de cosas que me duelen por ellas, porque no tendrían que pasar por este momento".

Esta última frase dejó en evidencia la complejidad emocional detrás de una situación que, a pesar del brillo de los flashes, no deja de ser la historia de una familia ensamblada intentando hacer lo mejor que puede. Lo que Allegra dejó en claro con su descargo es algo que, en tiempos de redes y viralizaciones exprés, conviene recordar: detrás del nombre mediático hay una chica común, con sueños, emociones y un corazón adolescente que no debería ser campo de batalla de los adultos ni blanco de los haters. Su pedido fue simple: que la dejen disfrutar su cumpleaños como cualquier otra chica. Sin presión, sin escándalo, sin tener que aclarar a quién quiere más.

Así que, mientras la fiesta se acerca y el vestido empieza a tomar forma, Allegra ya dio la lección más importante: saber poner límites, hablar con el corazón y no permitir que los ruidos de afuera opaquen su alegría. Porque, al final, de eso se trata cumplir 15: de celebrar la vida. No de sobrevivir al rating.

Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas.

La verdad que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo), inclusive diciéndome que la cambio por otra persona.

Yo a mis papás los amo muchísimo, a los dos por igual (cosa que no me parece innecesaria aclarar). Está decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá, de ambos modos mi cumpleaños será celebrado por ambas partes.

Yo con catorce años me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia, saludos