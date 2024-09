Subida en un pony, Juliana "Furia" Scaglione apunta contra Telefe: indignación total

Los Martín Fierro están a pocos días de llevarse a cabo y ya comenzaron las polémicas, ya que muchos que pensaban en asistir no fueron invitados. Juliana "Furia" Scaglione es una de las figuras públicas que vera el show desde su casa. En las últimas horas, en el canal de stream Carajo, rompió el silencio y atacó de lleno a Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

En el ciclo de stream que conduce con Alex Caniggia, la doble de riesgo hizo su descargo por no ser nominada como "revelación del año". En su lugar, Lucila Villar, más conocida como "La Tora" fue la promesa del canal de las tres pelotas: "Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben. Yo rescindí contrato en buenos términos. Soy la revelación del año, soy consciente de eso. Es una lástima porque yo tengo derecho", dijo la furiosa.

Juliana "Furia" Scaglione indignada con Telefe

"El Emperador", como se hace llamar por sus fanáticos, provocó a su compañera: "Va Virginia y no vas vos, ja". La presencia de la humorista no molestó a Juliana, que explicó: "Fuimos 22 participantes elegidos, todos fuimos protagonista de lo que fue Gran Hermano. Lo que pasa es que yo tuve una repercusión muy grande en cuanto a mi perfil , fui la más expuesta, tanto del lado positivo como negativo."

La ex hermanita reconoció el trabajo que realizó su fandom: "Lo que hacía era mover tanto las redes sociales, de una manera exponencial, como un medio tan grande, para poder levantar la campaña en mi contra que había. Era luz contra oscuridad". Por esta razón, la mediática se denomina "revolución" y "referente". Además, consideró que hay personas que merecen el premio, más que los participantes de Gran Hermano, que solo fueron conocidos por estar siete meses encerrados, según sus propias palabras.

Juliana "Furia" Scaglione invitó a sus fanáticos a una guerra de almohadas

En agradecimiento a sus fanáticos, Scaglione organizó una juntada con una idea un poco alocada: "Confirmado, guerra de almohadas en el Planetario. Pueden llevar cualquier almohada. Están todos los furiosos invitados", anunció en su cuenta personal de X, donde invitó a los suyos el sábado a las 18 horas, bajo el concepto "vamos a hacer terapia".

Trabajo para Coy

Algunas personas supieron provechar que Juliana "Furia" Scaglione estuvo encerrada siete meses. Su hermana Coy es una de ella. No solo consiguió los mejores canjes, desde vestimenta hasta retoques estéticos, sino que además fue acusada que quedarse con gran cantidad de dinero destinado para las votaciones telefónicas de la furiosa.

Gracias a la exposición de Juliana, la hermana consiguió trabajo. Ángel De Brito reveló en la última trasmisión de LAM que la producción del Cantando ya había cerrado la lista de participantes, pero a último momento agregó a una persona más. Se trata de Coy, mencionada como "la hermana de".

Las angelitas, en un grito unísono, no estuvieron de acuerdo con la nueva incorporación. En el reality show de canto estarán varios ex hermanitos ex como Alfa, Cristian U, Camila Lattanzio y Coty Romero. El resto del elenco estará compuesto por Pepe Ochoa, Silvina Escudero, Josefina Pouso, Benito Fernández, Nenu López, Martín Coggi, Cachete Sierra, Lolo Poggio, La Gata Noelia, Roberto Peña, Matías Alé y Juan Otero.