Wanda Nara envuelta en una nueva batalla judicial por su línea de cosméticos: fue denunciada por usurpación de marca

Una nueva tormenta judicial se cierne sobre Wanda Nara. Esta vez, la mediática no enfrenta rumores de su vida sentimental ni conflictos televisivos, sino una denuncia por presunta usurpación de marca en torno a su emprendimiento Wanda Cosmetics, la línea de productos de belleza que lanzó en 2021 y que se convirtió en una de sus principales apuestas empresariales. Según reveló el periodista Santiago Sposato en Infama (América TV), la denuncia fue presentada por un hombre llamado Ramiro Rubio, quien asegura ser el verdadero titular de los nombres "Wanda Cosmetics" y "W Cosmetics".

Rubio sostiene que registró ambas marcas "en honor a una ex pareja que también se llamaba Wanda" y que su emprendimiento quedó eclipsado por el poder mediático de la empresaria. "Wanda tiene una denuncia por usurpación de marca. Los cosméticos que ella comercializaba ya existían y pertenecían a otra persona que los tenía registrados", explicó Sposato al aire. El denunciante, que habló en el mismo programa junto a su socio Diego, aseguró que el conflicto comenzó hace casi una década: "Esto empezó en 2016, cuando decidí emprender este proyecto con mi ex. En 2021 lo presenté formalmente en el INPI y en 2023 me lo otorgaron", contó.

Y sumó: "Tengo todos los comprobantes de que la marca está inscripta". Rubio afirma que su empresa sigue activa, con ventas online, pero que la popularidad de Wanda Nara destruyó su visibilidad comercial. "Nos encontramos con que su fama opacó totalmente la nuestra. Todos los clientes terminan en sus páginas. Ella usa el mismo nombre y eso nos perjudica muchísimo, denunció. El reclamo incluye una compensación económica de 350 mil dólares, monto que Rubio considera proporcional al daño causado. "Queremos que se comunique con nuestros abogados y encontremos una solución", reclamó al aire de América TV.

El denunciante aclaró que no se trata de un capricho: "Puede ser el cese inmediato del uso de la marca o un resarcimiento por los perjuicios. Esto no es un capricho, estamos hablando de una marca internacional que ahora usa una persona millonaria". Desde el entorno de Wanda, la respuesta no tardó en llegar. Su abogada, Ana Rosenfeld, negó rotundamente las acusaciones y sostuvo que su clienta es, en realidad, la víctima de una maniobra oportunista. "Nosotros pedimos el cese inmediato de esta persona que está usando el nombre de la marca indebidamente. Más allá de que haya hecho un registro, nos opusimos en cuanto tomamos contacto con esto", expresó.

Además, la letrada remarcó que Wanda ya tiene "un abogado especializado en marcas trabajando en el tema" y puso en duda la legitimidad del reclamo. "Este señor nunca comercializó el producto. No tenía ni canal de distribución ni fabricación. Solo mandó a hacer una bolsa parecida a la de Wanda Cosmetics y ahora reclama dinero en base a eso", declaró. Y advirtió sobre una práctica frecuente en el mundo empresarial: "Hay mucha gente que registra nombres de famosos para después sacar provecho. No es el primer caso que vemos". Mientras tanto, Wanda no hizo declaraciones públicas sobre el caso y el conflicto continúa en los tribunales.