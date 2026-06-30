Susana Giménez fulminó a Manuel Adorni tras su salida del Gobierno: "Una vergüenza"

Susana Giménez volvió a decir lo que piensa. Este lunes, antes de tomar un vuelo rumbo a Miami para presenciar el próximo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, habló con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza y dejó una frase contundente cuando le preguntaron por la renuncia de Manuel Adorni.

Mientras se preparaba para viajar a Estados Unidos, la diva contó que su principal objetivo es seguir de cerca al equipo de Lionel Scaloni y, si tiene la oportunidad, reencontrarse con Lionel Messi: "Voy a ver a Messi... voy a ver el partido. Maravilloso el equipo, mejor no hay ", aseguró en diálogo con Farándula Show.

Susana Giménez sorprendió con una feroz opinión sobre Manuel Adorni

Sin embargo, uno de los temas que surgió durante la charla fue la salida de Adorni del Gobierno, oficializada el sábado. Ante la consulta "¿Cómo viste lo de Adorni, Susana?", la conductora no dudó en responder: "Por suerte se fue. ¡Una vergüenza!".

Lejos de esquivar el tema, Susana fue tajante y evitó profundizar en los motivos de su opinión. " No me importa... Por suerte se fue. ¡Una vergüenza! ", insistió sobre la renuncia del ahora ex jefe de Gabinete.

Adorni presentó su dimisión el sábado mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei. En el texto sostuvo que atravesó meses de "ataques mediáticos" y aseguró que esa situación terminó afectándolo tanto a él como a su entorno familiar.

La salida del funcionario se produjo en un contexto marcado por el avance de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, las polémicas en torno a su declaración jurada y las crecientes presiones políticas que venía enfrentando tanto dentro como fuera del Gobierno.

La renuncia de Javier Milei

En su mensaje de despedida, Adorni afirmó que fue tratado "de delincuente y corrupto" sin que existieran pruebas en su contra y señaló que el desgaste personal y familiar fue determinante para tomar la decisión de alejarse de la función pública.

Tras la renuncia, Javier Milei anunció el pasado domingo la designación de Diego Santilli, hasta ahora ministro del Interior, como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Adorni.