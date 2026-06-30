Revelaron por qué Ernestina Pais manejaba pese a tener el registro inhabilitado

Yanina Latorre despidió con profundo dolor a Ernestina Pais y reveló un dato desconocido sobre el trágico accidente que terminó con su vida. La conductora de Sálvese Quien Pueda recordó la amistad que las unía desde hacía años y contó por qué la periodista manejaba ese viernes, a pesar de tener el registro de conducir inhabilitado.

Pais murió el viernes 26 de junio tras ser embestida por un tren mientras se dirigía en su Honda City hacia una función teatral en Tigre. En medio de la conmoción que generó la noticia, Yanina compartió al aire detalles de la última charla que mantuvieron y reveló una situación que, según ella, terminó siendo determinante.

Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio tras ser embestida por un tren

"Una mina llena de vida, tenía 54 años. Ella decía que su karma era el auto y fue una mala suerte total porque la persona que le hacía de Uber ese día no pudo y ella agarró un auto , pero estaba inhabilitada para manejar", expresó.

La panelista también recordó el vínculo cercano que mantenían desde hacía años y contó que hablaban prácticamente todos los días: "Yo quería recordarla porque la quiero y la quise mucho, tenía un vínculo divino con ella. La última vez que hablé me felicitó por la nota que le hicimos a Flor Peña acá, al otro día a la mañana me mandó las imágenes y hablamos un rato", relató.

Luego agregó: "Ella se levantaba siempre a las 7 de la mañana, me llamaba y charlábamos. De todo pensábamos distinto, pero nos matábamos de la risa y nos puteábamos todos los días . Una mina que no se merecía este final, llena de vida".

Nuevas pericias

Mientras familiares, amigos y colegas continúan despidiendo a Ernestina Pais, la investigación judicial sigue sumando medidas para reconstruir cómo ocurrió el accidente.

por qué Ernestina Pais manejaba pese a tener el registro inhabilitado

En las últimas horas, la Justicia ordenó peritar el iPhone que fue encontrado dentro del Honda City que conducía la periodista. El objetivo es establecer si estaba utilizando el teléfono celular al momento de cruzar el paso a nivel del Tren de la Costa, una información que podría resultar clave para determinar qué sucedió en los segundos previos al impacto.

El dispositivo fue secuestrado por la Policía Bonaerense tras el siniestro y será analizado por un laboratorio especializado de la Procuración bonaerense, que intentará recuperar toda la información almacenada.

La autopsia confirmó que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo

Además, los investigadores dispusieron una pericia accidentológica sobre el vehículo, que permanece secuestrado en la Comisaría 2ª de San Isidro. El estudio buscará determinar el estado mecánico del Honda City y reconstruir la dinámica del choque.

La autopsia confirmó que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo. En paralelo, la causa aguarda los resultados de los estudios toxicológicos, que ya fueron incorporados al expediente. De acuerdo con las primeras actuaciones, durante la inspección del automóvil no se encontraron bebidas alcohólicas en su interior.

Los investigadores buscan esclarecer qué ocurrió en los instantes previos al impacto

Otro de los elementos que analiza la Justicia es que la periodista tenía el registro de conducir inhabilitado desde abril. Esa circunstancia figura en el expediente y será evaluada junto con el resto de las pruebas para determinar si tuvo alguna incidencia en el hecho.

Con las pericias aún en marcha, los investigadores buscan esclarecer qué ocurrió en los instantes previos al impacto que termino con la vida de Ernestina Pais y si existieron factores humanos o mecánicos que contribuyeron al trágico desenlace.