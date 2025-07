Tamara Pettinato sobre la denuncia viral de Sofía Gonet contra su hermano Homero: "Abrió la puerta a que todos lo puteen"

Tamara Pettinato rompió el silencio y se refirió a la exposición mediática que está atravesando su hermano Homero, luego de que su ex novia, la influencer Sofía "La Reini" Gonet, publicara un explosivo video viral donde enumeró una larga lista de comportamientos que, según ella, tuvo que soportar durante su relación de seis meses con el hijo de Roberto Pettinato. El descargo de "La Reini" -que comenzó con la frase "Parte 1 de 65"- se convirtió rápidamente en un fenómeno de TikTok. En él, la joven detalla desde situaciones insólitas como convivir con una rata porque Homero no quiso echarla, hasta escenas de desinterés, desorden, higiene cuestionable y hasta intentos de uso de su tarjeta de crédito sin consentimiento. "Se limpiaba las manos con aceite en mi pelo", expresó una de las frases que más repercusión generó en redes.

El navegador no soporta este contenido.

Aunque Homero reaccionó inicialmente con humor, el aluvión de mensajes de odio lo afectó, y aseguró que sigue enamorado de Sofía. En ese contexto, Tamara fue consultada por el tema y, si bien aclaró que prefiere no involucrarse, terminó dejando definiciones contundentes. "De lo que pasó entre ellos no puedo opinar. Puedo opinar, pero en privado. No tengo permiso de hablar y meterme en ese tema, pero por supuesto que está triste", sostuvo Tamara.

Luego, apuntó directamente contra la publicación de Gonet, sin nombrarla, pero con un mensaje claro: "A mí me parece que lo que ella hizo es abrirle una puerta a que todos lo puteen, me parece bastante grave y me parece una maldad innecesaria", afirmó la periodista y panelista. La conductora también reflexionó sobre la exposición pública que rodea a su familia desde hace años. "Cada uno hace la catarsis como quiere, ¿no? como le sale", dijo en un intento de entender la actitud de la joven influencer. Sin embargo, remarcó los daños colaterales: "La parte más grave es lo sentimental y que la gente lo putee por algo en lo que no debería meterse nadie".

Tamara Pettinato salió a bancar a su hermano Homero

Finalmente, con ironía y resignación, Tamara resumió la carga mediática que arrastra el apellido Pettinato: "Estamos acostumbrados al quilombo. Si a algo estamos acostumbrados es a los quilombos familiares, así que no pasa nada", concluyó. Mientras el video sigue sumando visualizaciones y comentarios de todo tipo, la historia íntima entre Homero Pettinato y Sofía Gonet quedó expuesta en el escenario más implacable: las redes sociales, donde no siempre hay espacio para la empatía ni para las segundas versiones. "Está triste", concluyó Tamara, luego de que su hermano se convirtiera en el blanco del hate de las redes sociales.