"Tenés que dejar una sin mamar": Azzaro volvió a cruzar a Coscu y este lo tildó de "bostero"

Un nuevo episodio en la guerra de streamers que protagonizan desde hace meses Martín "Coscu" Disalvo y Flavio Azzaro se libró tras la conquista de la Copa Sudamericana por parte de Racing, club de los amores de ambos. Es que el periodista deportivo cuestionó que el influencer haya preferido estar en la Copa Potrero que organizaron el Kun Agüero y ESPN, y este se la devolvió tratándolo de hincha de Boca y recordando sus insultos al héroe blanquiceleste: Gustavo Costas.

"Voy a ir a la popular para que este pelotudo vea lo que es ser popular de verdad", escribió Coscu en su cuenta de X (ex Twitter). Fue una respuesta a la provocadora editorial que había dicho minutos antes Azzaro en su canal de streaming. Aunque en esta sólo se refirió a la acusación de que no fue a Asunción a ver a Racing. También había dejado otra más amplia y con más hitos para recordar de su rival.

Coscu le respondió las críticas a Azzaro en sus redes sociales.

"De los creadores de bardear a Messi, festejar los logros de Messi, llega bardear a Costas y Juanfer, festejar los logros de Costas y Juanfer", había soltado Di Salvo en relación al entrenador blanquiceleste y a la estrella colombiana Quintero. "Si tanta plata tenés para comprar palcos, ponela para ayudar al boxeo de tu club. Y no de boca eh, de Racing", cerró al final.

Cabe recordar que con su stream El Loco y el Cuerdo, que hizo durante mucho tiempo con el ex presidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiller, fueron a apoyar a Juan Román Riquelme y que los rumores, a partir de ese gesto y otros similares, es que a Azzaro le tirarían los colores azul y oro. Casi como Mauricio Macri que aseguró que su segundo club es Racing, pero al revés. Por otro lado, es un hecho que el periodista deportivo fue uno de los que más se despachó contra el actual entrenador campeón de la Acade, y quien pedía su renuncia cuando los malos resultados se presentaban.

El monólogo de Azzaro que desató todo esto se había dado luego de que el influencer publicara una publicación en la que celebraba haber llegado con su equipo a la final del torneo amateur que organizó ESPN. "Ahí ven la historia de dónde estaba Coscu mientras Racing se jugaba bajo el sol una copa después de 36 años. ¿Saben dónde estaba trabajando? Para Sergio Agüero en la Copa Potrero. ¿Sabés dónde estaba yo? Con la gente de Racing en la popular. Donde hay que estar, Coscu. Imaginate venir a esta vida a que tu jefe sea Agüero. Coscu de mi vida, ¿sabés la leche que te falta tomar? ¿El whisky que te falta tomar?", ironizó Azzaro.

"Yo lo vi con mi gente. Tenés que dejar una sin mamar. Dejá una, amigo. Mirá la foto que subís. Solo. En la cancha de Racing solo. Y separaste 300, 400 dólares que te dio Agüero para querer parecer de Racing y transferirle a unos muchachos. Porque te quedaste por plata. Para poder juzgar a alguien tenés que hablar de fútbol. Vos no hablás de fútbol", sumó el periodista deportivo.

"Vos fuiste a ESPN y medías menos que el Canal Rural, Coscu. Te pegaron una patada en el culo a los cuatro meses. Yo llegué a tu terreno, el del streaming, y soy el más visto. Una lástima, amigo. Yo me puedo comprar un palco, pero estoy en la popular. Vos estás en la Copa Potrero, yo estoy en Asunción. Es la última vez en mi vida que voy a hablar de este sujeto, porque no existe. De verdad no existe. Te gané en la tele, te gano en el streaming. Prendé, Coscu. Prendé y prendo yo. Te gano en todos lados, Coscu. Lo que supuestamente creaste vos, el rey soy yo", cerró Azzaro.