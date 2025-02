Tenso momento entre Jimena Barón y su novio al quinto mes de embarazo: "Se autopercibe adolescente"

La ironía fue parte de ella desde sus comienzos en el mundo mediático y con el embarazo se intensificó: en este contexto, Jimena Barón le puso un poco de humor a los problemas que sufre con la llegada de su segundo hijo y las instalaciones de su nueva casa.

En las últimas horas, "La Cobra" contó que Morrison Osvaldo, hijo de su anterior relación con Daniel Osvaldo, empezó a sentir celos de la atención que su mamá y su entorno le da a la panza. Es así que la artista hace malabares para complacer a su primogénito y al mismo tiempo organizar todo para junio, fecha en la que tiene programado el parto.

El navegador no soporta este contenido.

"Esta soy yo en el living comedor de casa, esta soy yo a mitad de camino del embarazo, imagínense la mitad que falta. El living comedor va a pasar a ser living sin comedor porque el pibe sino no entra en la casa ", comentó en sus historias de Instagram con cierto estrés por la remodelación que está a punto de empezar en una casa que la compró y diseñó hace apenas unos meses, sin saber que vendría un nuevo bebé.

Barón eligió su actual casa, luego de que su novio Matías Palleiro se negara a vivir juntos y tener un hijo, de lo cual terminó arrepintiéndose rápidamente: "No me hagan recordarles que yo le propuse mudarnos a una casa grande para encarar los hijos y convivencia, pero como él se autopercibía adolescente me dijo que no , que no estaba listo. Yo compre esta casa para mi y Momo y después se arrepintió", relató en una siguiente historia y agregó: "Ahora estamos aquí procreados y con poco lugar".

Jimena Barón mostró cómo piensa transformar su comedor en una habitación para el bebé

Si bien la cantante decidió ponerle una pizca de humor a su relato, el día de ayer fue caótico para ella luego de determinar qué pasaría con el comedor y donde se haría la habitación del nuevo integrante: en primer lugar, estaba convencida de que una nueva mudanza en plena gestación y faltando poco para junio no estaba dispuesta a atravesar, es por eso que optó por modificar una parte de la vivienda que no se utiliza a la diaria, ya que queda lejos de la cocina, donde realmente comen día tras día: "Ayer estaba brotada, casi que le digo a Matías, 'mirá yo me voy a ir a vivir al departamento con el bebé y vos quédate acá con Morrison '", bromeó.

A continuación, Jimena Barón compartió unos audios que envió a su amiga en plena crisis nerviosa: "Así que estoy en este momento en un brote psicótico en el auto con el aire a ver si me voy a acupuntura a ver si me clavo una aguja en el or**", se la escucha hacer referencia a la terapia que sirve para aliviar el dolor de espalda que consiste insertar agujas en puntos específicos del cuerpo.

El navegador no soporta este contenido.

Luego de contar el episodio de nervios que vivió, la mediática mostró la idea que tiene pensada para cerrar el comedor y convertirlo en el cuarto del nene en camino: se trata de colocar una puerta de vidrio que permita el ingreso de la luz solar, con la instalación de cortinas black out para cuando se decida dar oscuridad al espacio.