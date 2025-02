El peor día de su vida (y el de Boca): Daniela Celis, llanto, fallido stream y una confusión que se hizo viral

Lo que pintaba para ser una jornada de trabajo común y corriente terminó en un dramático (y algo cómico) episodio para Daniela Celis. La ex participante de Gran Hermano protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, luego de compartir un video en el que se la ve desbordada en llanto por una insólita confusión laboral. Celis se dirigió a los estudios de Telefe en Martínez lista para trabajar en el stream de Gran Hermano. Sin embargo, al llegar descubrió que la transmisión no iba a suceder porque, en su lugar, el canal estaba emitiendo el partido de la Copa Libertadores entre Boca y Alianza Lima.

La reacción de la influencer no se hizo esperar: "Ay, chicos, hoy es el peor día de mi vida. No sé qué está pasando", comenzó diciendo en sus historias de Instagram, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. "Vine al canal a trabajar y no hay stream porque hay partido. Vine al pedo, al pedo", reclamó, indignada. Y como si fuera poco, sumó otro drama personal: "Dejé a mis bebés en casa y todavía no puedo desbloquear mi teléfono. No sé, no, te juro que no sé".

Mientras la ex participante lidiaba con su peor día, las redes sociales no tardaron en reaccionar con humor ante la situación. Muchos usuarios hilaron su drama con el resultado del partido, en el que Boca perdió por 1-0 frente a Alianza Lima. "La noche es tristísima por donde se la mire. Boca jugó realmente mal y para colmo hicieron que la buena de Daniela pase el peor día de su vida. Una tragedia. Esperemos que esta situación se revierta de inmediato", comentó un usuario en X.

La confusión de Daniela Celis no solo fue un blooper digno de una sitcom, sino que también reflejó lo que fue una jornada negra para Boca y sus hinchas, que ahora deben remontar el marcador en la vuelta en La Bombonera. Mientras tanto, la influencer podrá consolarse sabiendo que su olvido al menos sirvió para alegrar a los internautas en una noche para el olvido.

Boca cayó este martes como visitante frente a Alianza Lima por 1-0. en un partido correspondiente a la ida del repechaje de la Copa Libertadores, llevado a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, en Perú .El gol para el conjunto local lo convirtió Pablo Ceppellini, a los 4 minutos del primer tiempo. El arquero del conjunto azul y oro, Agustín Marchesin, fue clave para que los locales no hayan sacado una diferencia más holgada en el resultado.

Alianza Lima derrotó a Boca en Perú

Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gago deberán ganar en el duelo de vuelta en "La Bombonera" el 25 de febrero si quieren continuar en la pelea por disputar la próxima edición del torneo más importante del continente. De quedar eliminado en esta instancia, Boca no participará ningún torneo internacional ya que podría jugar la Copa Sudamericana si avanza a la tercera fase del repechaje de la Libertadores.