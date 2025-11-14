Terror y hostigamiento: Cris Morena denunció que su acosador reapareció después de cinco años

Cris Morena atraviesa un uno de los años más angustiante: a meses del fallecimiento de su nieta, denunció el acoso de un hombre de 51 años que viene hostigándola desde 2020. El acusado fue identificado como Leonardo Lo Giúdice, con domiciliado en Lanús.

La relación judicial entre ambos comenzó hace años: en 2020 la productora presentó una denuncia y logró que se dictara una orden de restricción para mantener al hombre alejado de su casa y de sus lugares de trabajo.

Cris Morena denunció a un hombre que la acosa hace unos años

Durante varios años, según fuentes mediáticas, Lo Giudice respetó esa perimetral; sin embargo, su comportamiento cambió en los últimos meses. Desde julio hasta noviembre de este año, Cris aseguró que él retomó los acercamientos: la siguió en su auto, apareció frente a su domicilio, estuvo presente en su oficina y la esperó en distintos lugares .

Lo más perturbador es un episodio puntual ocurrido en un shopping, donde la productora se lo cruzó cara a cara: "Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: 'Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos'. Ante la pregunta de ella sobre qué estaba haciendo ahí, él respondió: '¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?'", reconstruyó Pampa Mónaco.

El acosador de Cris Morena se llama Leonardo Lo Giudice

En su momento, la causa que había iniciado Morena fue sobreseída bajo condiciones: él debía comprometerse a no acosarla. Pero al incumplir ese acuerdo, la productora volvió a recurrir a la Justicia. Como respuesta, la fiscalía 10 de la Ciudad de Buenos Aires estableció medidas más severas: impuso una restricción perimetral de 1.000 metros y ordenó la colocación de una tobillera electrónica para el acusado .

Desde el entorno de Cris Morena contaron que la empresaria vive con miedo por la reincidencia y la persistencia de los seguimientos de Leonardo Lo Giúdice.