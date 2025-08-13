Thelma Fardin responde a las fake news tras la condena de Juan Darthés: "¡Yo gané!"

Después de un largo proceso judicial, Juan Darthés fue condenado por la Justicia de Brasil a seis años de prisión en régimen semiabierto, tras ratificarse la pena por los cargos de abuso sexual contra Thelma Fardin. El veredicto se conoció el pasado 20 de marzo; sin embargo, el actor y sus abogados idearon una nueva estrategia para intentar frenar la condena.

En medio de esta situación, se difundieron todo tipo de comentarios en redes. Una cuenta de X asociada al partido político La Libertad Avanza escribió: "Anularon el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés porque Fardin nunca aportó pruebas y es una mentirosa. Levantá la mano si nunca le creíste y debería pagar todo el daño que le ocasionó a su carrera, su mujer y sus hijos".

Troll libertario publica una fake news de Thelma Fardin

La repercusión de estas fake news provocó la reacción inmediata de Thelma, quien utilizó sus redes para aclarar algunos puntos sobre su caso: "Yo gané, el hecho está probado. Eso en la Justicia no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran", comienza diciendo mientras se muestra haciendo ejercicio.

En el video, la actriz realiza distintas actividades domésticas y continúa: "Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando dicen: 'Thelma tiene que pagar, tiene que ir presa'. Odiadores seriales, lamento informarles que no. Eso no va a pasar". Thelma agregó: "Cinco jueces federales lo declararon culpable. La materialidad de los hechos no se discute más".

Luego, explicó la estrategia que está aplicando actualmente Juan Darthés: "Ellos apelan como cualquier persona que enfrente una condena. Eso está muy bien porque este juicio respeta todas las garantías. No apelan sobre si pasó o no. Hace rato reconocieron que pasó; en sus propios escritos lo admiten".

Para cerrar, Thelma Fardin se expresó con firmeza: "Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio. El fallo también aclara que no hay ningún beneficio público ni económico para mí. Me quitó energía, salud emocional, dinero, pero lo que el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable y que saber que aporté un granito de arena para que muchas personas se animaran a hablar, no tiene precio".