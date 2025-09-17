Thiago Medina enfrenta una batalla crucial por su vida: esto dice el nuevo parte médico

La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sigue generando preocupación tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado viernes en Francisco Álvarez, Moreno. Este miércoles, el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega difundió un nuevo parte médico que detalla su estado actual y los próximos pasos en su tratamiento.

Medina, quien llevaba casco al momento del impacto, sufrió lesiones severas en su caja torácica, incluyendo la perforación de varios órganos y la extirpación del bazo durante una cirugía de emergencia. Desde entonces permanece en terapia intensiva, completamente sedado y bajo asistencia respiratoria mecánica.

Daniela Celis y Thiago Medina

El comunicado oficial emitido por el hospital señala que el joven continúa bajo "control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva". Sin embargo, la situación se complicó en las últimas horas debido a nuevos episodios febriles: "Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis", detallaron desde la institución.

A pesar de estas complicaciones, los médicos evalúan realizar una cirugía para tratar las costillas rotas y los órganos perforados, siempre y cuando su evolución siga siendo favorable: "De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días ", explicaron en el parte médico. Esta operación sería llevada a cabo por un equipo interdisciplinario que incluirá profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, evitando así el traslado del paciente gracias a la red integrada de cirugía de la provincia.

Daniela Celis compartió desde su lugar cómo sigue la salud de Thiago

El panorama sigue siendo delicado. Cabe recordar que, tras el accidente, Medina sufrió múltiples fracturas y perforaciones: la rotura de la cuarta a la novena costilla, además de lesiones en la clavícula, pulmón y hígado. Estos daños obligaron a realizar drenajes por derrame de sangre y la mencionada extracción del bazo.

El lunes pasado, los médicos habían informado un leve progreso con disminución de la medicación y ausencia de fiebre, pero el martes se registró un retroceso con nuevos episodios febriles que llevaron a ajustar el esquema antibiótico.

Daniela Celis abrió su corazón y le habló directamente a Thiago

La familia y seguidores del joven permanecen atentos a cada actualización sobre su estado, mientras los profesionales trabajan incansablemente para estabilizarlo y avanzar en su recuperación.

Su ex pareja, Daniela Celis no deja de pedir cadenas de oración para su amado. En una publicación de Instagram en su cuenta oficial, expresó: "Te rezo, te hablo, le imploro a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas".

En la misma línea, Daniela Celis expresó: "Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día, cada parte médico. Se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos. Gracias a todos por estar con nosotras. No me siento sola".