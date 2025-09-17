Fede Bal revive el lavarropas-gate y confiesa si volvió a ser infiel

En las últimas semanas, Fede Bal confesó estar sintiendo "cosas lindas" por Evelyn Botto aunque no quiso poner un título al vínculo. Rápidamente las redes sociales estallaron y es que el mediático no tiene el mejor de los prontuarios si de relación e infidelidades se trata.

El actor se animó a la dinámica de preguntas y respuestas en un minuto que presenta Resumido: " ¿Volviste a ser infiel post lavarropas gate? ", preguntó el periodista y el entrevistado no se quedó atrás con la respuesta: "Después del lavarropas no volví a lavar ropa que eso es importante, pero sí volví a ser infiel".

Fede Bal confesó que volvió a ser infiel luego del episodio del lavarropas con Sofía Aldrey

Cabe recordar que Bal fue protagonista del lavarropas-gate: ocurrió cuando su ex pareja Bal, Sofía Aldrey, descubrió las infidelidades del conductor gracias a la conexión Wi-Fi del electrodoméstico. Aldrey notó que Bal ponía a lavar las sábanas a altas horas de la madrugada, lo que la alertó sobre su presencia con otras mujeres después de que ella salía de casa.

Fede confesó que está tratando en terapia el tema de la infidelidad, ya que no hubo pareja a la que no haya engañado: " Por eso no estoy de novio con nadie ", confesó pero luego se abstuvo en responder si volvería a ser infiel.

Así mismo, el hijo de Carmen Barbieri esquivó la pregunta de si está enamorado de Evelyn Botto: "Me pasan cosas muy lindas y me parece que esa respuesta me la quedo para la intimidad", contestó y confesó que tiene fe al vínculo.

Desde Resumido le remarcaron que la gente en redes sociales aseguran que la conducta de Olga "está para mucho más", y Bal no lo negó: "Completamente, no sé ni como me dio bola". Acto seguido enumeró cuáles son las cosas negativas de salir con él: "La exposición. Es muy probable de que si salimos a tomar algo al otro día estemos en algún portal".

En la entrevista, Fede Bal también habló de su nuevo proyecto en stream con Marcelo Tinelli: "Fue muchas veces mi jefe y nunca estuve con ninguna de sus hijas. Tal vez un mensaje a Cande (Tinelli) le mandé", contestó si está interesado en las herederas de su nuevo jefe.