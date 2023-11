Tinelli, entre sueldos adeudados y juicios que le den oxígeno: ¿cuánta plata le reclama a Jonatan Viale?

Todo estalló meses atrás, cuando comenzaron a circular imágenes de la lujosa escapada romántica que el ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde y Sofía Clerici hicieron por Marbella a bordo de un lujoso yate de nombre "Bandido". Junto a las postales de la mini luna de miel, también exhibieron fotos de un reloj Rolex valuado en 7000 dólares, tres pulseras Cartier, una cartera Louis Vuitton y un gran número de otros costosos "chiches" que desataron la polémica.

Marcelo-Tinelli-1-1

Lo cierto es que ambos quedaron en la mira de la Justicia. Es que además de haber renunciado a su cargo como jefe de Gabinete de la provincia, quedó imputado por lavado de dinero y a la par, tanto su novia como su ex esposa, Jesica Cirio, están siendo investigadas por la misma causa sumado a "enriquecimiento ilícito". También se convirtieron durante semanas en el blanco de las críticas de todos los medios de comunicación, principalmente de algunos periodistas opositores.

Entre estos últimos se destacó Jonatan Viale, quien durante su programa en la pantalla de LN+ había disparado contra Insaurralde, Cirio y hasta involucró a Marcelo Tinelli, a quien vinculó con el narcotráfico y tildó de "corrupto". Esto provocó que el conductor de ShowMatch presentara una demanda contra el periodista en el Juzgado Civil Número 72 y también contra la señal LN+, del grupo La Nación, al que les pidió por un oficio que le guarden el tape con los dichos de Viale.

Qué fue lo que le molestó al hombre de Bolivar. En su programa, Viale compartió el paso que alguna vez tuvo Insaurralde por la pista del Bailando por un sueño, hace más de 9 años, donde Jésica Cirio mostraba ante las cámaras el anillo de compromiso. "No fue solo la política, no se hagan los boludos. ¿Quién más fogueó a Insaurralde mediáticamente?", decía con prepotencia el hijo de Mauro Viale al tiempo que le pedía al dueño de LaFlia que cuente "cuándo dinero recibía de Lomas de Zamora".

De hecho, mirando fijamente a cámara, Viale disparó: "¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde o no? Repito, no es Insaurralde. Es un sistema corrupto, no nos hagamos los boludos. Si barremos, baremos todo. Es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corrupto, periodistas corruptos y políticos corruptos que viven del juego clandestino y del narcotráfico".

Como consecuencia de estos dichos, Tinelli le exige al periodista y a LN+ el pago de 60 millones de pesos que serían destinados al Garrahan, a pesar de que el conductor del Bailando 2023 no le paga el sueldo a los bailarines ni los proveedores que le dan técnica a su programa desde hace más de dos meses, luego de que Daniel Viale hiciera algunos recortes en el canal y le achicara -por no decir, cortara- el costo presupuestario con el que contaba Marcelo Hugo para el 2024.

El que abordó el tema del juicio fue Ángel de Brito, empleado directo de Tinelli y con quien tiene vínculo directo. El conductor de LAM destacó que Marcelo hasta ahora nunca le había hecho ningún juicio a un colega, pero se sintió en la necesidad de limpiar su imagen ante los dichos de Viale. "La cifra que le va a pedir Tinelli a Viale y a LN+ es 60 millones de pesos", informó el jurado del Bailando por un sueño, aclarando que la suma también deberá ser abonada por el canal emisor.

Jonatan Viale

De hecho, De Brito -que pudo hablar con Tinelli- confirmó que el gerente de programación de América TV descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con las partes y así evitar el juicio. "Le fui a preguntar y me dijo: ´si, le hago juicio por 60 millones de pesos, no voy a ir a ninguna mediación, no quiero ir a mediación, no me interesa la rectificación ni me pida disculpas. Voy a juicio derecho porque las acusaciones exceden ya la crítica´", informó el periodista.

Marcelo Tinelli

Y aclaró que Marcelo le dijo: "No me importa que me critiquen por la Mesa del Hambre, no me importa que me critiquen por la gestión en San Lorenzo, lo que les parezca al programa, lo que le parezcan mis dichos, a quién apoyo, a quién no apoyo, lo de la AFA", Según remarcó, lo que le molestó puntualmente a Tinelli de Viale es que afirmó que él estaba financiado por Insaurralde y que era cómplice del narcotráfico. "Por esas dos cosas es que decide demandarlo por 60 millones de pesos", sentenció.