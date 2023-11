"Mafiosos, corruptos y chorros": la bronca de Yanina Latorre con Ernestina Pais y su antidemocrático plan

Meses después de que trascendiera la pelea con su hijo mayor Benicio, en donde el adolescente de 19 años la había atacado, mordido y hasta fracturado un brazo, Ernestina Pais volvió a desatar una masiva ola de cítricas al contar cuál había sido su estrategia para que su hijo no votara a favor de Javier Milei en el ballotage. "Fue a votar a primera hora. No se puede creer, tiene voluntad para hacerme daño a mí. Pero no hubiese cambiado demasiado si se lo escondía", dijo la conductora.

Yanina Latorre

Según había contado, su hijo Benicio Guyot, fruto de su relación con Alejandro Guyot, no comparte sus ideales políticos y apoya abiertamente a La Libertad Avanza. "Para una política de represión como la que se viene, claramente tenés que tener medios afines. No va a poder privatizar los medios públicos, pero sí los va a leccionar", opinó.

Y agregó: "Acá no perdió el peronismo o el kirchnerismo, perdimos todos. Perdió también Patricia Bullrich. Entonces, si perdimos todos, ¿no tenemos que pensar todos de nuevo qué pasa?". En este contexto fue que contó que quiso "robarle el documento a mi hijo libertario y me ganó de mano, fue a votar a primera hora".

Atenta a estos dichos, quien no dudó en salir a repudiar la actitud de Ernestina fue Yanina Latorre, quien con su habitual opinión ácida arrancó: "Ernestina tiene un programa de radio que se llama Honestidad Brutal. Entonces yo, con la misma honestidad brutal que vos, te voy a responder".

Ernestina Pais

Y contextualizó: "Ella contó en su programa de radio, voy a leer sus textuales: ´Quise robarle el documento a mi hijo libertario y me ganó de mano, fue a votar a primera hora´. ¡Y escuchá esto! no se puede creer. ´Tiene voluntad para hacerme daño a mí´. ¿Qué les pasa a los kirchneristas y a los peronchos?".

Molesta, Yanina le pidió a Ernestina que no la llamara, atajándose de las repercusiones que podrían llegar a tener sus dichos y sumó: " Amor, estás educando a un ser humano que es libre, libre pensante. Los hijos no son nuestros, son de la vida. Tienen derecho a elegir, como haces vos".

Finalmente, la panelista de LAM sentenció: "Pero por Dios, ¿daño a vos? Es un adulto que elige votar a Milei. ¿Por qué el Kirchnerista toma esto a título personal? Tu hijo no vota en contra tuyo. Vota en contra del gobierno de mierda que tenemos. De mafiosos, corruptos y chorros.

Yanina estalló al escuchar cómo Ernestina le quiso sacar el documento a su hijo

En septiembre de este año, Ernestina y su hijo Benicio protagonizaron un hecho de violencia que, de no ser por la conductora, hubiera terminado en la Justicia. En aquella oportunidad, trascendió que el adolescente la había atacado, mordido y hasta fracturado un brazo. "Ernestina sufrió una caída en la que se fracturó un brazo durante la confrontación. Me cuesta hablar del tema porque es mi amiga", había asegurado Fabián Doman en Bien de Mañana.

Aunque con el correr de las horas, la protagonista se encargó de aclarar lo que había ocurrido y negar las lesiones, como moretones y mordeduras que registraron los profesionales del Servicio de Emergencia Médica (SAME) que se acercaron a la casa de La Lucila. "Desmiente que su hijo la haya atacado, que haya sido él quien la golpeó. Cuenta que él llegó alterado de la casa de su padre, discutieron, y que ella se tropezó de la escalera, se cayó y se quebró el brazo", había detallado Rodrigo Lussich.

Ernestina Pais y su hijo, Benicio Guyot Pais

Recordemos que la relación entre Ernestina y su hijo es, por lo menos, tirante. Cuando el joven tenía 17 años, la conductora había revelado algunas confrontaciones que había tenido con él. "Mi hijo dejó de ir al colegio virtualmente. Tiene 17 años recién cumplidos-en 2021-, mide un metro noventa y es una bestia. Y hay un punto en el cual yo ya no le puedo decir qué hacer. Sólo le puedo decir qué sentir o adónde aspirar. Siempre cuando hablo con él, me dice si el mundo se va a terminar. Ellos crecieron en un mundo que tiene una fecha de caducidad. Que yo no entiendo, pero que él vive", había confesado años atrás.